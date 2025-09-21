به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

دفاع مقدس، نه تنها یک واقعه تاریخی در جغرافیای ایران اسلامی، بلکه میراث معنوی و فرهنگی برای تمام مسلمانان و ملت‌های مظلوم در سراسر دنیاست. این دوران تاریخی حماسی، تجلی قدرت ایمان و مقاومت در برابر ظلم و تجاوز بوده و همچنان الگویی ماندگار برای تمام نسل‌های این سرزمین و ملت‌های آزادی‌خواه جهان است.

در آخرین روز شهریور ۱۳۵۹ رژیم بعثی با فتنه انگیزی، حمایت و پشتیبانی استکبار جهانی در اندیشه فروپاشی قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی، اقدام به تهاجم وحشیانه به مرزهای کشور نمود غافل از اینکه مردم غیور و فهیم ایران سر تعظیم در برابر هیچ بیگانه و زورگویی فرود نخواهند آورد و با پیروی از رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) و تقدیم خون هزاران شهید و ایثار و فداکاری جانبازان و رزمندگان در مصاف با دشمنان،حماسه جاوید دیگری رقم خواهند زد.

دفاع مقدس ملت ایران هیمنه پوشالی ابرقدرت‌های سلطه گر جهان به ویژه آمریکای جنایتکار و جنگ افروز را در هم شکست و معیار و تجربه ای آموزنده و الهام بخش را فراروی ملل و جوامع سلطه پذیر و در عین‌ حال طالب آزادی و عدالت قرار داد تا با بهره گیری از آموزه های مقاومت و اراده پولادین ایرانیان با عده‌ و عٌده کم، با دل سپردن به وعده الهی به رویارویی با قدرت‌های شیطانی و ظالم بپردازند.

روایت هنرمندانه و تبیین هوشمندانه و واقع‌گرایانه جنگ تحمیلی از چرایی تا فرجام و پیامدهای آن به مثابه یک نیاز راهبردی برای جامعه، مقوله‌ای است که می‌تواند آمادگی‌های دفاعی ملت ایران را تحکیم بخشیده و سپر مستحکمی در برابر بحران‌ها، تهدیدها و خطرات احتمالی فراروی کشور در آینده ایجاد نماید.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت با تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقتدار دفاعی و قدرت منحصربه‌فرد بازدارندگی امروز جمهوری اسلامی ایران را محصول مقاومت و درس‌آموزی از هشت سال دفاع مقدس توصیف و تصریح کرده است: در شرایطی که توطئه‌ها و تهدیدهای جبهه دشمنان فراتر از دوران جنگ تحمیلی، میهن اسلامی را آماج حملات ناجوانمردانه خود قرار داده است و اردوگاه شیطانی دشمنان با محوریت آمریکا و بازیگردانی ترامپ قمارباز و دیوانه، تمرکز بر جنگ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تحریم‌های ظالمانه و تحمیل خواسته‌های گستاخانه و فشار حداکثری را برای عدول نظام و ملت ایران از آرمان‌های انقلاب اسلامی و منافع ملی خود در دستور کار قرار داده است و حتی گزینه رویارویی نظامی را چاشنی نمایش دشمنی خود ساخته و گاهی دم از مذاکرات دروغین می‌زند، همگان باید بر این نکته اشراف داشته باشند که این اقتدار دفاعی و صلابت نیروهای مسلح،درایت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و بصیرت و هوشیاری و اتحاد تحسین‌برانگیز مردم است که مانع وارد شدن مجدد دشمنان به میدان کارزار با ایران عزیز شده است و گام های مستحکم و باصلابت در این مسیر والا ، ایرانی به مراتب مقتدر و سربلندتر از قبل را نوید می دهد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

