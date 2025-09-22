به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان میدهیم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر توانمندیها، نوآوریها و شگفتانههای راهبردی، آمادهاند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی بهموقع، قاطع، پشیمانکننده و فراتر از تصور مواجه سازند.
در پیام امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس آمده است: هفته دفاع مقدس، یادآور خاطرات شهدای والامقام و فصل زرین ایستادگی و مقاومت فعال ملت ایران در برابر تجاوز همهجانبه نظام سلطه است. دفاع مقدس هشت ساله نه یک جنگ متعارف، بلکه دانشگاهی بزرگ برای پرورش ایمان، اراده و قدرت ترکیبی ملت ایران بود؛ دانشگاهی که در آن فرزندان این سرزمین با الهام از مکتب عاشورا، با هدایتهای الهی امام خمینی (رضواناللهتعالیعلیه) و لبیک به فرمان ولی فقیه، دشمن تا بن دندان مسلح و تحت حمایت و پشتیبانی قدرتهای استکباری شرق و غرب را به تنهایی به زانو درآوردند و الگوی نوین بازدارندگی هوشمند، مقاومت، ایثار و پایداری راهبردی را برای جهانیان به نمایش گذاشتند.
در ادامه این پیام آمده است: این تجربه سترگ، سرمایهای پایانناپذیر برای ملت ایران است و درسهای راهبردی بزرگی به همراه داشت؛ درس ایمان و توکل که نشان داد تکیه بر قدرت لایزال الهی ضامن پیروزی، حتی در نابرابرترین نبردهاست، درس مقاومت فعال و خوداتکایی که کشور را به خودکفایی دفاعی و توسعه فناوریهای پیشرفته رساند و راه پیشرفت علمی و نظامی را هموار ساخت، درس وحدت و انسجام ملی که ثابت کرد پیوند ملت، رهبری و نیروهای مسلح، هر تهدیدی را به فرصتی برای ارتقاء اقتدار ملی تبدیل میکند، درس مقاومت، ایثار و ازخودگذشتگی که ثابت کرد اراده الهی رزمندگان اسلام در برابر استکبار جهانی پیروز میدان است.
سرلشکر موسوی در پیام خود آورده است: در امتداد همان راه روشن، دفاع مقدس در برابر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تجاوز آشکار رژیم کودککش و نژادپرست صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و جنگافروز علیه جمهوری اسلامی ایران و قلب مقاومت اسلامی، جلوهای دیگر از این آموزهها و پیروزی بود.
در پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمده است: پیروزی در برابر این تهاجم که ضربهزدن به انسجام ملی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و یکپارچگی کشور را هدف گرفته بود، بار دیگر نشان داد که ایران و ایرانی با اتکا به خدای قادر متعال؛ برخورداری از نعمت رهبری حکیم، شجاع و دوراندیش؛ قدرت نظامی و دفاعی بومی و ظرفیتهای منطقهای خود، از طریق بازدارندگی هوشمند و پاسخ کوبنده و متناسب، دشمن را در همان گامهای نخست ناکام میسازد. این رویداد پیام روشنی به دشمنان و جبهه معاندان داد که ایران نهتنها منفعل نمیمانَد، بلکه هر تهدید را به فرصتی برای نمایش قدرت ملی، منطقهای و بینالمللی تبدیل میکند و محاسبات و معادلات دشمن را بر هم میزند.
در ادامه این پیام آمده است: این درسآموزها و تجارب ارزشمند، ما را به تقویت دفاع همهجانبه، توسعه فناوریهای نوین و پیشرفته دفاعی و ارتقاء قدرت بازدارندگی، آمادگی برای مقابله با جنگ ترکیبی بهویژه جنگ شناختی دشمن فرا میخواند.
سرلشکر موسوی در پیام خود تاکید کرده است: به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان میدهیم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر توانمندیها، نوآوریها و شگفتانههای راهبردی، آمادهاند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی بهموقع، قاطع، پشیمانکننده و فراتر از تصور مواجه سازند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیام خود یادآور شده است: در این مسیر، نقش دولتمردان، ملت نستوه و با بصیرت و خانوادههای صبور کارکنان نیروهای مسلح نیز بیبدیل و پشتیبان میدان است. خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، پرچمداران فرهنگ ایثار و مقاومتاند و پشتیبانی آنان از رزمندگان، روح تازهای در کالبد مقاومت و قدرت ملی میدمد و ضامن تداوم اقتدار و پایداری کشور است.
در ادامه این پیام آمده است: به فضل الهی و در پرتو زعامت حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت ترکیبی و انسجام ملی، آمادهاند که همچون حدود نیم قرن اخیر و بلکه بیشتر از گذشته، هر تهدیدی را به فرصتی برای بالندگی و تعمیق امنیت و اقتدار ملی و ارتقاء جایگاه ایران اسلامی در توازن راهبردی منطقه و جهان تبدیل کنند.
سرلشکر موسوی در پایان پیام خود آورده است: یاد، نام، خاطره و حماسهآفرینیهای تاریخی و با شکوه شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه بهویژه سرداران شهید «محمد باقری»، «غلامعلی رشید» و «حسین سلامی» و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی میداریم و با درود و صلوات به ارواح مطهر آنان، در کمال خضوع و خشوع از خداوند متعال طلب میکنیم ملت رشید و متحد ایران عزیز و نیروهای مسلح مقتدر کشور را در پیگیری آرمانهای بلندشان و حرکت به سوی تمدن زمینهساز طلوع خورشید ولایت عظمی، از الطاف و عنایات خویش بهرهمند فرماید.
.................................
پایان پیام/ 167
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان میدهیم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر توانمندیها، نوآوریها و شگفتانههای راهبردی، آمادهاند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی بهموقع، قاطع، پشیمانکننده و فراتر از تصور مواجه سازند.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان میدهیم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر توانمندیها، نوآوریها و شگفتانههای راهبردی، آمادهاند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی بهموقع، قاطع، پشیمانکننده و فراتر از تصور مواجه سازند.
نظر شما