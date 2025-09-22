به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران استان تهران روز یکشنبه ۳۱ شهریور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد.
در این مراسم با حضور حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسگر، تولیت محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، حجتالاسلام والمسلمین فاضل مدیر حوزههای علمیه خواهران و جمعی از مسئولان اداره نشریات حوزه، از نخستین فصلنامه علمی حوزه های علمیه خواهران کشور رونمایی شد.
در پایان مراسم نیز میثاقنامه آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران استان تهران قرائت شد.
متن این میثاقنامه که به قلم خانم دکتر زینب پورحمزه معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران نگار شده به شرح زیر است:
بسماللهالرّحمنالرّحیم
سپاس خداوندی را سزاست که به برکت انقلاب اسلامی، زن مسلمان را از حاشیه تاریخ به متن صحنههای ایمان، علم و جهاد آورد و حوزههای علمیه خواهران را به یادگار ماندگار این تحول عظیم بدل ساخت؛ نهادی که رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدّظلّهالعالی) آن را «پدیدهای عظیم و مبارک» خواند.
اکنون، در آغاز سال تحصیلی جدید، در هنگامهای ایستادهایم که ملت ایران و امت اسلامی در میانهی «جدال روایتها و نبرد بر سر معنا» قرار دارند؛ کارزاری سهمگین میان حق و باطل. در چنین صحنهای می بایست، حوزههای علمیه، پیشآهنگ بوده و طلاب، با زیّ طلبگی، پارسایی عزتمند، نظمی پایدار و روحیهای پیامبرانه، به تبیین حقیقت و پاسداری از ایمان برخیزند.
امروز، هویت زن مسلمان آماج تهاجم فرهنگی و رسانهای است. دشمن میکوشد با ارائه و ترویج الگوهای مغایر با ارزشهای دینی، ایمان را تضعیف و جایگاه زن و نقش مادر را تحقیر کند. در برابر این هجوم، بانوان طلبه امینان رسالت روشنگریاند؛ باید حقیقت را روشن، مستدل و امیدبخش بازگو کنند و نسلی آگاه و مقاوم پرورش دهند.
رخدادهای میدانی نیز بر این تکلیف میافزاید. نمایش عزت و اقتدار ایران در برابر حمله اخیر رژیم صهیونیستی بار دیگر نشان داد که مقاومت ریشه در ایمان دارد؛ و بانوان مؤمن و مجاهد رسالتی دوچندان دارند تا پیام حق و مظلومیت را در سطحی جهانی فریاد برآرند.
عزت مادر و اقتدار پدر یعنی سلامت خانواده و جامعه، دشمن امهات را نشانه می رود نقش مادر در مقیاس کوچک و نقش نهادهای مذهبی در مقیاسی عظیم لذا حوزه های علمیه تنها مدرسهای برای درس و بحث نیستند؛ قرارگاهی راهبردیاند برای پیوند ایمان و اخلاق، دانش و کُنِش، بینش و تعمیق، خانواده و جامعه؛ از این رو، با توکل بر خداوند و توسل به ائمهی طاهرین علیهمالسلام، با قلبی آگاه و ارادهای راسخ، در تجدید عهدی مقدس، پیمان میبندیم:
پیمان میبندیم که سبک زندگی طلبگی را نه در کلمات، بلکه در سادگی و صفای زیستِ عارفانهی خویش، متجلی کنیم؛ تا دیانت، در نگاه ما دیده شود و تهذیب را نه به عنوان حاشیه، بلکه به مثابه هوای تنفس در فضای طلبگی بدانیم، از آن جهت که عالِم اسیر هوای نفس، راهبری امین، نخواهد بود.
پیمان میبندیم که علوم حوزوی را به افقهای نو گره بزنیم؛ پرسشهای تازه را بیافرینیم و پاسخهای روزآمد و شجاعانه بجوییم. دانش را در حصار کتابخانه محصور نکنیم؛ آن را به زخمهای جامعه پیوند بزنیم و درمانگر دردهای نسلهای دیگر شویم.
پیمان میبندیم در میانه نیرنگ خبیثانه دشمن، گوش به فرمان ولی امرمان، دستورات حکیمانهشان را نُصب العین خود نموده و با بهرهگیری از ابزارهای نوین رسانه، صدای حقیقت باشیم؛ با زبانی روشن و با منطقی استوار و امیدبخش، پیام حق را به گوش جهانیان برسانیم.
پیمان میبندیم که با تأسی به عفاف و بصیرت حضرت زهرا(سلاماللهعلیها) و شجاعت و پیامآوری حضرت زینب(علیها سلام)، در میدانهای ظلمستیزی و حقگویی پیشتاز باشیم و پرچم مقاومت را به نسلهای آینده بسپاریم.
پیمان می بندیم به اشک روان و قلب محزون امام غریبمان، در غم فراق یاران خالصشان، که با ترک گناه و با یکدلی و دادخواهی از مظلومان عالم، امر ظهور حضرت و اعتلای ولایت را هموار سازیم.
پیمان می بندیم در میانه کارزار پرتراکم خواهشهای نفس، به هنگامه انتخاب، حُرِّ زمان باشیم و همچون مسلم، سفیر امام زمانمان و چونان عبدالله، سپر مولا و بسان رقیه چشم براه و بیقرار، فدایی راهشان شویم.
سال تحصیلی نو را با تجدید میثاقی دیگر آغاز میکنیم؛ عهدی از جنس تکلیف و تعهد، پیمانی که نه برای تکرار شعارها، بلکه برای آفرینش آیندهای روشن است؛ آیندهای که زن مسلمان، عالمه، فرهیخته و اثرگذار، پرچمدار تمدن نوین اسلامی باشد.
اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَی
اللَّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
