افتتاح نمایشگاه نقاشی «چلچراغ» در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین افتتاحیه نمایشگاه نقاشی «چلچراغ» با حضور جمعی هنرمندان و اصحاب رسانه در سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی برگزار شد.
در این مراسم سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه، ضمن تقدیر از تلاشهای این هنرمند، گفت: آثار این نمایشگاه جلوهای هنری از فرهنگ ایثار و شهادت است و نشان میدهد چگونه هنر میتواند روایتگر ارزشهای دفاع مقدس و چراغ راه نسلهای امروز باشد.
لیلا محمدنژاد، خالق این آثار، در توضیح شکلگیری مجموعه «چلچراغ» اظهار داشت: ایده این نقاشیها از خوابی به من الهام شد؛ خوابی که من در مراسم عزای حضرت سیدالشهدا(ع) بودم و پس از اقامه عزا، بر سر سفره ای حاضر شدیم و قاشق هایی بر سر سفره قرار داده شده بود و آن قاشق در دستم به قلمموی نقاشی بدل شد و در نهایت نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی با آن گره خورد. تعبیر آن رؤیا برای من تبدیل به چراغ راهی شد تا بتوانم یاد و خاطره ستارههای درخشان این سرزمین، یعنی شهدا را در قالب تابلوها به تصویر بکشم.
وی افزود: نام چلچراغ را به نیت چهل شهید انتخاب کردم تا این آثار، ادای دینی باشد به ستارگانی که راه را برای ما روشن میکنند.
این نمایشگاه به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپا شده و تا ۱۵ مهرماه پذیرای علاقهمندان به هنر و فرهنگ ایثار خواهد بود.
