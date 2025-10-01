شهرک «شقرا» لبنان در سایه تهدیدات اسرائیلی میزبان نخستین نمایشگاه «صمود و ابداع»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مقابل منطقه مرزی و در فاصله پنج کیلومتری از پایگاه‌های اسرائیلی، شهرداری شهرک شقرا و دوبیه در جنوب لبنان نخستین نمایشگاه نقاشی با عنوان «صمود و ابداع» را با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان محلی افتتاح کرد.

نکته قابل توجه در این نمایشگاه، حضور چشمگیر شمار زیادی از نقاشان بود که با آثار متنوع خود فضای نمایشگاه را غنا بخشیدند. همچنین ده‌ها نفر از اهالی از مناطق مختلف، با وجود شرایط دشوار امنیتی، برای بازدید از نمایشگاه حضور یافتند.

«اسماعیل الزین» رئیس شهرداری شقرا، تأکید کرد: اهمیت این نمایشگاه تنها در کشف استعدادها و تشویق هنرمندان به ادامه کار هنری نیست، بلکه پیام آن این است که مردم این منطقه با وجود سختی‌ها، مرگ را با زندگی، شجاعت و عشق به هنر به چالش می‌کشند. حضور گسترده مردم در نزدیکی پایگاه‌های اسرائیلی نشانه عشق آنان به زندگی است.

«علی حیدر الامین» عضو شورای شهر شقرا نیز اعلام کرد که «کمیته فرهنگی شهرداری در نظر دارد این نمایشگاه را توسعه داده و با مشارکت شمار بیشتری از هنرمندان بومی آن را تکرار کند.

«انجمن هنرهای تجسمی» وابسته به وزارت فرهنگ لبنان نیز با آثار هنری «نبیه نصّار» در نمایشگاه حضور یافت. نصّار در سخنانی گفت: این نمایشگاه نشان داد که شمار زیادی از نقاشان مستعد در این منطقه حضور دارند که به حمایت و هدایت نیازمندند. مشارکت فعال اهالی در منطقه‌ای که بارها مورد حملات اسرائیل قرار گرفته، فراتر از انتظار ما بود. او همچنین از برنامه انجمن برای برپایی نمایشگاهی از آثار هنرمندان لبنانی در همین مکان خبر داد و افزود: این تجربه نشان داد که مردم منطقه علاقه عمیقی به هنر و خلاقیت دارند.

