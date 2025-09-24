نمایه متنی سخنان تلویزیونی رهبر انقلاب خطاب به ملت ایران

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

همزمان با ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی شامگاه سه‌شنبه اول مهر ۱۴۰۴ با ملّت ایران سخن گفتند.

نمایه سخنان تلویزیونی ایشان خطاب به ملت ایران به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:

**اتحاد ملت عامل اصلی ناامیدی دشمن در جنگ ۱۲ روزه**

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به کوشش: احمد عارفخانی

(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)

◀️ ۲ مهر ۱۴۰۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*کلید واژه ها:

- درک ارزش و اهمیت استعداد فوق‌العاده جوان ایرانی

- مجاهد کبیر ثروتی عظیم برای دنیای اسلام

- مطالب اصلی سخنان تلویزیونی رهبر انقلاب با ملت در ۳ محور

- اتحاد ملت عامل اصلی ناامیدی دشمن در جنگ ۱۲ روزه

- افتخار کردن همه اقوام کشور به ایرانی بودن

- اهمیت غنی‌سازی پرفایده‌ی اورانیوم

- کاربردهای متنوع اورانیومِ غنی‌شده

- شکل‌گیری صنعت غنی‌سازی در کشور

- تسلیم نشدیم و نخواهیم شد و در هیچ قضیه دیگری هم تسلیم فشار نمی‌شویم

- آمریکایی ها و موضوع غنی سازی

- «مذاکره با آمریکا»

- بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا

- ضررهای مهم مذاکره

- امروز که آن ۱۰ سال تمام شده نه تنها پرونده هسته‌ای ما عادی نشد بلکه مشکلات آن در شورای امنیت و آژانس بیشتر شد

- فراموش نکردن تجارب کشور از جمله تجربه ۱۰ سال گذشته ضروری است

- مذاکره با آمریکا برای مسئله هسته‌ای و شاید مسائل دیگر، بن‌بست محض است

- تنها راه علاج و پیشرفت کشور قوی شدن است

*درک ارزش و اهمیت استعداد فوق‌العاده جوان ایرانی:

- شادباش آغاز ماه مهر به عنوان ماه درس و دانش و شروع حرکت میلیون‌ها جوان و نوجوان و نونهال به‌سمت دانایی و توانایی.

- مسئولان کشور به‌خصوص مسئولان آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان به درک ارزش و اهمیت استعداد فوق‌العاده جوان ایرانی و بهره‌برداری از این نعمت الهی توصیه‌ی موکّد [شدند].

- اشاره به ۴۰ مدال رنگارنگ از جمله ۱۱ مدال طلای دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های جهانیِ ۲ ماه اخیر .

- دانش‌آموزان ما با وجود جنگ ۱۲ روزه و چالش‌های ناشی از آن، در نجوم، رتبه اول دنیا شدند و در رشته‌های دیگر هم رتبه‌های خوب آوردند؛ همچنانکه همین استعداد، باعث شد در روزهای اخیر جوانان‌مان در کُشتی اینگونه بدرخشند و قبلاً هم در والیبال و برخی رشته‌های دیگر افتخار بیافرینند.

*مجاهد کبیر ثروتی عظیم برای دنیای اسلام:

- ثروتی که سید حسن نصرالله ایجاد کرد از جمله حزب‌الله باقی و دنباله‌دار است و نباید از این ثروت مهم در لبنان و غیرلبنان غفلت کرد.

*مطالب اصلی سخنان تلویزیونی رهبر انقلاب با ملت در ۳ محور:

- اهمیت اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و حال و آینده کشور

- تشریح اهمیت غنی‌سازی پرفایده‌ی اورانیوم

- تبیین مواضع مستحکم و خردمندانه ملت و نظام در مقابل تهدیدات آمریکا.

*اتحاد ملت عامل اصلی ناامیدی دشمن در جنگ ۱۲ روزه:

- زدن فرماندهان و برخی شخصیت‌های موثر وسیله‌ای بود تا دشمن در کشور به‌خصوص تهران با کمک عوامل خود آشوب و اغتشاش به‌پا کند،‌ اگر توانست مردم را علیه جمهوری اسلامی به خیابان‌ها بکشاند و با مختل کردن امور کشور، اصل نظام را هدف قرار دهد و با نقشه‌های بعدی، اسلام را در این سرزمین ریشه‌کن کند.

- مشخص شدن سریع جانشینان فرماندهان شهید و استحکام و روحیه بالاتر نیروهای مسلح و اداره کشور بر نظم و ترتیب و قاعده از عوامل موثر در شکست دشمن [بود].

- ملت موثرترین عنصر ناکامی دشمن بود و با وحدت و انسجام، مطلقاً تحت تاثیر خواسته‌های دشمن قرار نگرفت و خیابان‌ها را مملو از جمعیت کرد البته علیه متجاوزان و در دفاع از جمهوری اسلامی.

- اتحاد و یکپارچگی ملت عامل عقیم ماندن نقشه متجاوزان [شد].

- نکته مهم این است که آن وحدتِ تعیین کننده،‌ همچنان باقی و بسیار موثر است.

*افتخار کردن همه اقوام کشور به ایرانی بودن:

- انتقاد از کسانی که با خط گرفتن از خارج می‌خواهند وانمود کنند که وحدت ملت مربوط به دوران جنگ بود،‌ برخی می‌گویند اختلاف نظرها به تدریج ظاهر می‌شود و می‌توان با استفاده از گسل‌های قومی و اختلافات سیاسی،‌ مردم را به آشوب و اغتشاش کشاند،‌ اما این حرف غلطِ‌ محض است.

- ما اختلافات سیاسیِ طبیعی هم داریم اما در مقابل زورگویان،‌ همه ملت، چه امروز و چه فردا،‌ مانند یک مشت پولادین بر فرق دشمن فرود می‌آیند.

- ایرانِ امروز همان ایرانِ‌ ۲۳ و ۲۴ خرداد امسال [است].

- آن روزها خیابان‌های مملو از جمعیت و شعارهای کوبنده آن‌ها علیه صهیونِ‌ملعون و آمریکای جنایتکار، ‌نشان‌دهنده یکپارچگی و وحدت ملت بود که این اتحاد همچنان وجود دارد و وجود خواهد داشت و البته همه در حفظ و تقویت آن مسئولند.

*اهمیت غنی‌سازی پرفایده‌ی اورانیوم:

- باید درک کرد که چرا این مسئله،[ غنی‌سازی] اینقدر برای دشمنان اهمیت دارد.

- دعوت از متخصصان برای تشریح ابعاد و فواید غنی‌سازی

- در غنی‌سازی دانشمندان و متخصصان، اورانیومی را که از معادن کشور استخراج می‌شود، با تلاش‌های فنی و پیچیده و پیشرفته، به ماده بسیار باارزش ِ اورانیومِ‌ غنی‌شده که کاربردهای فراوانی در عرصه‌های مختلف و زندگی مردم دارد، ‌تبدیل می‌کنند.

*کاربردهای متنوع اورانیومِ غنی‌شده:

- کشاورزی.

- ‌صنعت و مواد.

- محیط زیست و منابع طبیعی.

- بهداشت و درمان.

- تغذیه.

- پژوهش و آموزش.

- تولید انرژی برق.

*شکل‌گیری صنعت غنی‌سازی در کشور:

- ما این فناوری را نداشتیم و نیازهایمان را دیگران تامین هم نمی‌کردند.

- اما با تلاش چند مدیرِ با همت و مسئولان والامقام، از سی و چند سال قبل،‌ شروع به حرکت کردیم و اکنون در غنی‌سازی سطح بالایی قرار داریم.

- هدف برخی کشورها برای غنی‌سازی تا ۹۰% را ساخت سلاح هسته‌ای [است].

- ما چون سلاح هسته‌ای نداریم و تصمیم‌مان عدم ساخت و استفاده از این سلاح است، غنی‌سازی را تا ۶۰% بالا برده‌ایم که بسیار خوب است.

*تسلیم نشدیم و نخواهیم شد و در هیچ قضیه دیگری هم تسلیم فشار نمی‌شویم:

- ایران یکی از ۱۰ کشور دارای صنعت غنی‌سازی در بین بیش از ۲۰۰ کشور جهان است.

- علاوه بر پیش بردن این فناوری پیشرفته، ‌کار مهم دانشمندان ما، ‌تربیت نیرو بوده است.

- امروز ده‌ها دانشمند و استاد مبرز،‌ صدها دانش‌پژوه و هزاران نیروی آموزش‌دیده در رشته‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای، در حال کار و تلاش‌اند.

- آن‌وقت دشمن خیال می‌کند با بمباران برخی تاسیسات یا تهدید به بمباران، این فناوری در ایران از بین می‌رود.

*آمریکایی ها و موضوع غنی سازی:

- آمریکایی‌ها قبلاً می‌گفتند غنی‌سازی بالا نداشته باشید و محصولات غنی‌شده را به خارج از ایران منتقل کنید. اما اکنون این طرف آمریکایی پا را در یک کفش کرده که نباید کلاً غنی‌سازی داشته باشید.

- معنای این زورگویی آن است که این دستآورد بزرگ را که با سرمایه‌گذاری و تلاش بی‌وقفه به دست آورده‌اید، دود کنید و به هوا بفرستید؛ ‌اما ملت غیرتمند ایران، این حرف را نمی‌پذیرد و در دهان گوینده آن می‌زند.

*«مذاکره با آمریکا»:

- برخی مذاکره با آمریکا را مفید و برخی دیگر آن را مضرّ می‌دانند.

- ممکن است در آینده مثلاً ۲۰ یا ۳۰ سال بعد وضع دیگری ایجاد شود.

- اما در وضعیت کنونی، مذاکره با آمریکا کاری است بدون سود که مطلقاً هیچ کمکی به منافع ملی نمی‌کند.

- هیچ ضرری را هم از کشور دفع نمی‌کند.

- بلکه ضررهای بزرگ و بعضاً جبران‌ناپذیری در پی دارد.

*بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا:

- طرف آمریکایی پیشاپیش نتایج مذاکرات را از نگاه خود، معیّن و اعلام کرده [است].

- مذاکره‌ای را می‌خواهد که نتیجه آن «تعطیل شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی در داخل ایران» باشد.

- نشستن پشت میز چنین مذاکره‌ای به معنای قبول دیکته، تحمیل و زورگویی طرف مقابل [است].

- حالا او[ترامپ] تعطیلی غنی‌سازی را گفته اما معاونش چند روز قبل گفت ایران حتی موشک میان‌برد و کوتاه‌برد هم نباید داشته باشد یعنی آنچنان دست ایران بسته و خالی شود که اگر مورد تعرّض قرار گرفت، نتواند حتی به پایگاه آمریکایی در عراق یا جای دیگر پاسخی بدهد.

- اینگونه توقعات و اظهارات مسئولان آمریکایی ناشی از نشناختن ملت ایران و جمهوری اسلامی و بی‌اطلاعی از فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی[است].

- به قول ما مشهدی‌ها این حرف‌ها از دهان گوینده آن بزرگ‌تر است و قابل اعتنا نیست.

*ضررهای مهم مذاکره:

- طرف مقابل تهدید کرده است که اگر مذاکره نکنید چنین و چنان خواهد شد.

- بنابراین قبول چنین مذاکره‌ای نشانه تهدیدپذیری و ترس و لرز و تسلیم ملت و کشور در مقابل تهدید است.

- تسلیم در برابر تهدید آمریکا باعث ادامه مطالبات زورگویانه و بی‌انتهای او [خواهدشد].

- امروز می‌گویند اگر غنی‌سازی داشته باشید چنین و چنان می‌کنیم و فردا داشتن موشک یا ارتباط داشتن یا نداشتن با فلان کشور را دستمایه تهدید و اجبار به عقب‌نشینی می‌کنند.

- هیچ ملت با شرفی، مذاکره همراه با تهدید را قبول نمی‌کند و هیچ سیاستمدار خردمندی آن را تصدیق نمی‌کند.

- وعده امتیازدهی طرف مقابل در صورت پذیرش درخواست‌هایش دروغ [است].

*امروز که آن ۱۰ سال تمام شده نه تنها پرونده هسته‌ای ما عادی نشد بلکه مشکلات آن در شورای امنیت و آژانس بیشتر شد:

- 10 سال قبل قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که بر اساس آن یک مرکز تولید هسته‌ای مسدود و مواد غنی‌شده از کشور خارج یا رقیق شود تا در ازای آن، تحریم‌ها رفع شود و پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت عادی درآید.

- البته من همان زمان به مسئولان گفتم ۱۰ سال، طولانی و به اندازه یک عُمر است؛ چرا آن را قبول می‌کنید. قرار شد قبول نکنند اما قبول کردند ولی به هر حال امروز که آن ۱۰ سال تمام شده نه تنها پرونده هسته‌ای ما عادی نشد بلکه مشکلات آن در شورای امنیت و آژانس بیشتر شد.

- خلف وعده آمریکا در رفع تحریم‌ها، خروج آن از برجام و به تعبیر رایج پاره کردن برجام با وجود انجام شدن تعهدات ایران.

- طرف مقابل اینگونه است و اگر با او مذاکره و درخواست‌هایش را قبول کنید باعث تسلیم و ضعف کشور و نابودی شرف ملت می‌شود و اگر هم نپذیرفتید دوباره همان دعوا و تهدیدهای کنونی وجود خواهد داشت.

*فراموش نکردن تجارب کشور از جمله تجربه ۱۰ سال گذشته ضروری است:

- فعلاً قصد طرح مسئله‌ای با اروپارا ندارم اما طرف مقابل یعنی آمریکا در همه چیز خلف وعده کرده و دروغ می‌گوید.

- گاه و بی‌گاه تهدید نظامی می‌کند و اگر دستش برسد شخصیت‌های ما همچون سردار عزیز سلیمانی را ترور و یا مراکز ما را بمباران می‌کند.

*مذاکره با آمریکا برای مسئله هسته‌ای و شاید مسائل دیگر، بن‌بست محض است:

- مگر می‌شود با چنین طرفی با اعتماد و اطمینان، مذاکره کرد و قرار گذاشت؟

- البته مذاکره با آمریکا برای رئیس‌جمهور فعلی آن مفید و مایه نمایش و القاء کارساز بودن تهدیدهایش و نشاندن ایران پای میز مذاکره [است].

- اما این مذاکره برای ما ضرر محض است و هیچ فایده‌ای در پی ندارد.

*تنها راه علاج و پیشرفت کشور قوی شدن است:

- تنها راه علاج و پیشرفت کشور قوی شدن در همه ابعاد نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی[است].

- افراد هوشمند و صاحب‌نظران دلسوز باید راه‌های تقویت کشور را پیدا و دنبال کنند چرا که در صورت قوی شدن، طرف مقابل دیگر حتی تهدید هم نمی‌کند.

- توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار برای جلب کمک الهی ضروری [است].

- باید با به میدان آوردن همت ملی، کارها را پیش برد که این کار به توفیق پروردگار انجام خواهد شد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸