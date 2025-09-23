ویدیو | رهبر انقلاب: عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است

۱ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۲
کد خبر: 1730461
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر انقلاب: عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است/ عدهای وانمود میکنند اتحاد برای روزهای جنگ بود، این حرف غلط محض است / بله، در مسایل سیاسی اختلاف نظر وجود دارد. ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانیاند و افتخار میکنند به ایرانی بودن خودشان. اینها هست. منتها در مقابل دشمن، همهی این مجموعه یک مشت محکم پولادیناند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز این جور است، بعد از این هم به توفیق الهی این جور خواهد بود، در گذشته هم همین جور بوده.
