فرنگی کاران پس از قهرمانی، نذر خود را ادا کردند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای تیم ملی کشتی فرنگی پس از قهرمانی در رقابت های جهانی که با کسب ۸ مدال طلا، نقره و برنز همراه بود، بلافاصله پس از بازگشت با حضور در مؤسسه خیریه ملائک نذر خود را ادا کردند.

مؤسسه خیریه ملائک مرکز نگهداری دختران بی سرپرست و بد سرپرست در تهران است که اعضای تیم ملی کشتی فرنگی برای دیدار با این کودکان به آنجا رفتند.

این دیدار در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و همچنین ادای نذری بود که ملی پوشان پیش از حضور در رقابت های جهانی کشتی کردند و پس از قهرمانی بلافاصله با حضور در این مرکز نذر خود را ادا کردند.

