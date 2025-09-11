به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر «مرتضی علیزاده نجار» عضو هیات مدیره انجمن علمی امامت حوزه، ابراز داشت: اربعین حسینی نقش مهمی در همافزایی معرفتی بین مسلمانان دارد. مقصود ما از معرفت هم دقیقا معرفتِِ تبیین شده در روایات است؛ یعنی معرفتی که خداشناسی و توحید متوقف بر آن میباشد.
وی افزود: وقتی از سیدالشهدا(ع) پرسیدند که معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمود: شناخت امام زمانی که اطاعت از او بر شما واجب است؛ لذا میتوان گفت که اربعین نیز یکی از جلوههای معرفتافزایی مسلمانان نسبت به امامشان میباشد.
عضو هیات مدیره انجمن علمی امامت حوزه، تبیین نمود: کسانی که به زیارت اربعین مشرف شدند، میدانند که ارادتمندان به سیدالشهدا(ع) با چه اخلاصی عرض ارادت میکنند و به زائران سیدالشهدا(ع) چنان خدمت میکنند که گویا در پیشگاه حضرت حضور دارند؛ این میزان عرض ادب و ارادت واقعا عجیب است و گویا همگی در ابراز ارادت به سیدالشهدا(ع) در حال رقابت هستند.
وی این رفتار را نماد معرفت عمیق عاشقان دانست و ادامه داد: حتی زائرانی که با باور عمیق برای رسیدن به آستان مقدس حضرتش سختیهای راه را تحمل میکنند نیز گویا در ابراز احترام به پیشگاه سیدالشهدا(ع) از هم سبقت میگیرند.
دکتر علیزاده به تجلیِ معرفتافزایی در متن زیارتنامه اربعین اشاره کرد و اظهار داشت: افرادی که نسبت به واقعه عاشورا و ظلم بزرگی که در این واقعه رخ داده، بیتفاوت هستند، مورد لعن قرار گرفتند؛ لذا میتوان گفت که عاشورا فرصت شور و اربعین فرصت شعور حسینی است.
......................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما