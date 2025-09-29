بانوان ایرانی در جنگ ۱۲ روزه ظرفیتی فراتر از تصور نشان دادند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ویژه‌برنامه «سپیده صبح» با محوریت تجلیل از بانوان ایثارگر و زنان فعال در دفاع مقدس ۱۲ روزه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در این مراسم، سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه، با گرامیداشت یاد شهدا تأکید کرد: شهادت یک اتفاق نیست، بهایی است که با بها دادن محقق می‌شود.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: اگر رزمنده پشت خاکریز از خانواده‌اش مطمئن نباشد، نمی‌تواند بجنگد و این آرامش را زنان سرزمین ما رقم زدند.

امیریان تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه، زنان نه‌تنها در پشتیبانی، بلکه در میدان عمل هم حضوری تعیین‌کننده داشتند.

وی با تأکید بر اینکه ایمان باید با تدبیر همراه باشد، افزود: جنگ ۱۲ روزه نشان داد بانوان ایرانی ظرفیتی فراتر از تصور دارند. وی دفاع مقدس را دستگاه محاسباتی خواند که جایگاه ما را در تاریخ مشخص کرد و با یادآوری کلام شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: دفاع مقدس قله است و مقاومت در دامنه آن شکل گرفته است.

سردار امیریان در ادامه رسالت موزه را حمایت بی‌منت از نشر معارف دفاع مقدس معرفی کرد و گفت: کتاب و صدا ماندگارترین آثارند؛ ما موظفیم برای تاریخ و آیندگان کار کنیم.

وی همچنین از بانوان دعوت کرد در تالارهای هشت‌گانه و سراسرنمای مقاومت – یادگار شهید سلیمانی – حضور یابند و تأکید کرد: ما در موزه موظف هستیم خدمتگزار بی‌منت شما باشیم.

در بخش دیگری از مراسم، اصحاب کریمی معاون امور مناطق و شهرستان‌های موزه، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و خیرمقدم به حاضران، اظهار داشت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و این دین بزرگی است که بر گردن ماست.

وی افزود: هرچند در این چهل و چند سال گاهی در حق شهدا و رزمندگان جفا شده، اما باید با تمام وجود یاد آنها را زنده نگه داریم.

کریمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه جهاد برای زنان در شرایط عادی واجب نیست، خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس، بانوان شجاع ما در پشت جبهه و حتی در خط مقدم حضور یافتند و اگر لازم بود سلاح به دست بگیرند، هرگز شانه خالی نکردند.

وی با اشاره به حوض خونین اندیمشک یادآور شد: صدها بانو از سراسر کشور لباس‌های خونی رزمندگان را شست‌وشو و آماده می‌کردند؛ این روحیه جهادی بی‌نظیر، نماد ایثار زنان ایرانی است.

سپس، جمعی از زنان جهادگر و فعال در دفاع مقدس ۱۲ روزه به بیان خاطرات خود پرداختند.

خانم بغدادی از شهریار، روایت کرد که در کنار خانواده شهدا، وظیفه شست‌وشوی پیکرهای شهدا را بر عهده گرفت و همین حضور سبب شد به «مامان بغدادی» مشهور شود.

خانم کوچکی از پردیس، از فعالیت‌های جهادی بانوان در پخت نان، تهیه غذا، اسکان و آرامش‌بخشی به پناهجویان سخن گفت و خاطره‌ای معنوی از امداد شهدا برای جهادگران بیان کرد.

خانم زعفرانی از دماوند، به تجربه مدیریت بحران و میزبانی یک و نیم میلیون پناهجو اشاره کرد و از تلاش بانوان برای حل بحران نان و آب در روزهای سخت جنگ یاد نمود.

خانم عرب از شهرستان ری، تجربه خدمت در موکب معراج شهدا و همراهی با خانواده‌های داغدار را روضه‌ای برای حضرت اباعبدالله(ع) دانست و آن را به شهید حجت اصغری تقدیم کرد.

