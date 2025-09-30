به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در روز پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور با شعار محوری «أنّا علی العهد» و در تهران ساعت ۱۶ در میدان آئینی امام حسین (علیه السلام) برگزار خواهد شد.
متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
شهید والامقام سید حسن نصرالله، رهبر تاریخساز و استثنایی جبهه مقاومت، بیش از سه دهه با درایت و هدایت راهبردی و شجاعت کمنظیر خویش، بنیانهای نظم سلطهجویانه استکبار جهانی را به چالش کشید و سرانجام به آرزوی دیرین خویش در دریافت مدال جاودانه شهادت رسید و امت اسلامی را در غمی سترگ فرو برد. او مکتبی زنده و الگویی ماندگار در مبارزه با ظلم، اشغالگری و ساختارهای سلطه جهانی بود.
رژیم متجاوز صهیونیستی، با ارتکاب وحشیانهترین جنایات میپنداشت که با شدتبخشیدن به خشونت و حذف فیزیکی رهبران و فرماندهان، روحیه و اراده این جنبش را در هم خواهد شکست، اما جبهه مقاومت، که تحت زعامت سیساله آن شهید گرانقدر به بلوغی بیسابقه دست یافته بود، با ریشههایی عمیق و استوار، نهتنها از این ضربات متزلزل نشد، بلکه مرحلهای نوین از پویایی و اقتدار را آغاز نمود. شهادت او آغاز مرحلهای نوین در حیات مقاومت و سرمایهای معنوی برای استمرار راه مبارزه با قدرت و صلابت افزونتر بود.
میراث جهادی و فکری شهید القدس سید حسن نصرالله در عرصههای معنوی، اخلاقی، نهادی، نظامی و اجتماعی، بهمثابه سرمایهای ماندگار در حافظه تاریخی امت اسلامی ثبت شده و مقاومت توانسته پس از سختترین جنگها و محاصرهها روندی عظیم و بیسابقه از سازگاری و پویایی تاریخی را رقم بزند.
اینک در نخستین سالگرد شهادت آن رهبر کمنظیر، ما در برابر نقطه عطفی تاریخی ایستادهایم که تجدید عهد و پیمان امت اسلامی با راه و اندیشه او را میطلبد. بر همین اساس، با شعار محوری «أنّا علی العهد» (پای پیمان میمانیم)، بار دیگر وفاداری به مسیر مقاومت و استمرار میراث شهیدان را اعلام میداریم.
مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در روز پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور و در تهران ساعت ۱۶ درمیدان آئینی امام حسین (علیه السلام) برگزار خواهد شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم مؤمن، انقلابی و آرمانخواه دعوت مینماید با حضور باشکوه خود در این آیین، پیوند ناگسستنی خویش با آرمانهای مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان و ستمگران را به نمایش گذارند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما