  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله در نجف + تصاویر

۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۷
کد خبر: 1735010
برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله در نجف + تصاویر

مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله با حضور نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در نجف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله توسط طلاب هندی و پاکستانی حوزه علمیه نجف در این شهر در کشور عراق، برگزار شد. 

حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آل ایوب» نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق به عنوان سخنران این مراسم به بیان ویژگی ها و ابعاد مختلف سیره شهید سید حسن نصرالله پرداخت.

شایان ذکر است که در نخستین سالگرد شهادت شهید نصرالله، مراسم های برای بزرگداشت این شهید بزرگ جبهه مقاومت در نقاط مختلف عراق، برگزار شد. علما، مسئولان، طلاب، شیوخ عشایر و اقشار مختلف مردم عراق در این مراسم ها، شرکت کردند.

برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله در نجف + تصاویر

برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله در نجف + تصاویر

برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله در نجف + تصاویر

برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله در نجف + تصاویر

برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله در نجف + تصاویر

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha