برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله در نجف + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله توسط طلاب هندی و پاکستانی حوزه علمیه نجف در این شهر در کشور عراق، برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آل ایوب» نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق به عنوان سخنران این مراسم به بیان ویژگی ها و ابعاد مختلف سیره شهید سید حسن نصرالله پرداخت.

شایان ذکر است که در نخستین سالگرد شهادت شهید نصرالله، مراسم های برای بزرگداشت این شهید بزرگ جبهه مقاومت در نقاط مختلف عراق، برگزار شد. علما، مسئولان، طلاب، شیوخ عشایر و اقشار مختلف مردم عراق در این مراسم ها، شرکت کردند.

