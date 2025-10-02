به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «محمد اسحاق‌دار» وزیر امور خارجه پاکستان روز چهارشنبه در تماس تلفنی راجع به روابط دوحانبه و تحولات بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

طرفین در این تماس تلفنی با اشاره به اهمیت همکاری‌ها میان دو کشور در همه زمینه‌های مورد علاقه، بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری در سطوح دوجانبه و در سطح سازمان‌های بین‌المللی برای صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.

وزیران امور خارجه ایران و پاکستان موضوع فلسطین را مهمترین مساله جهان اسلام دانسته و خواستار اقدام فوری و موثر کشورهای اسلامی برای پایان دادن به نسل کشی فلسطینیان و مواخذه و مجازات جنایتکاران دانستند.

وزیر امور خارجه ایران با تشکر از موضع مسئولانه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل در مخالفت با سوء استفاده سه کشور اروپایی از ساز و کار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت، تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باید طبق مفاد آن و متن برجام، در موعد مقرر یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خانمه‌یافته تلقی شود.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوبه‌ای است که پس از توافق هسته‌ای ایران (برجام) در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد.

..............................

پایان پیام/