به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیپلمات ارشد روسیه در وین گفت که برنامه جامع مشترک (برجام) که مبنای حقوقی توافق هستهای ایران است، روز شنبه منقضی خواهد شد.
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین روز جمعه تاکید کرد که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که مبنای حقوقی توافق هستهای ایران (برجام) بود، شنبه منقضی میشود.
به گزارش خبرگزاری ریا نووستی، او افزود که با پایان این قطعنامه، عملاً دیگر چیزی به نام برجام وجود نخواهد داشت.
اولیانوف همچنین تأکید کرد که از این پس، آژانس بینالمللی انرژی اتمی صرفاً در چارچوب توافق جامع پادمانها با ایران تعامل خواهد داشت.
وی با اشاره به تحولات اخیر در حوزه هستهای ایران، از شکلگیری یک «وضعیت جدید» در خصوص برنامه هستهای ایران خبر داد.
پیشتر وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیهای تأکید کرده بود که تلاش سه کشور اروپایی عضو برجام برای احیای تحریمهای شورای امنیت علیه ایران شکست خورده است.
روسیه یادآوری کرده که با انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تحریمها علیه ایران لغو میشوند.
