مراسم اختتامیه «تجلی اخلاص» در ساری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه راهیان نور استان مازندران با عنوان «تجلی اخلاص» امروز پنجشنبه، 10 مهر 1404 در فضایی آکنده از عطر شهدا و با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام برگزار شد.
این مراسم با هدف پاسداشت تلاشها و مجاهدتهای دستاندرکاران، گروههای فرهنگی و نیروهای فعال در کاروانهای راهیان نور سپاه کربلا برگزار شد و جمعی از مسئولان استانی، خانوادههای معظم شهدا، راویان دفاع مقدس و فعالان فرهنگی در آن حضور داشتند.
سرهنگ «عسکر مجیدی» رئیس ستاد راهیان نور مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، نقشآفرینی جوانان در تداوم مسیر شهدا را بسیار مهم و مؤثر دانست.
سپس، حجتالاسلام «روحالله ترابینسب» با روایتگری خود بخشی از خاطرات دوران دفاع مقدس را برای حاضران بازگو کرد و فضای مراسم را به حال و هوای جبههها پیوند زد.
مداحی علیاکبری نیز لحظاتی معنوی و روحبخش را برای شرکتکنندگان رقم زد.
این مراسم در نهایت با تجلیل از فعالان، خادمان و گروههای برتر راهیان نور سپاه کربلا به کار خود پایان داد.
