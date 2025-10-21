طرح «صبح رویش» پیوندی مبارک میان نماز جمعه و هنر انقلاب است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین تجلیل از برگزیدگان نخستین دوره طرح ملی «صبح رویش» با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌ اکبری و جمعی از دانش‌آموزان برگزیده از سراسر کشور بیست‌ونهم مهرماه در ساختمان فرهنگی آموزشی محراب برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، طی سخنانی در آیین تجلیل از برگزیدگان نخستین دوره طرح ملی «صبح رویش»، با بیان اینکه این طرح گامی ارزشمند در پیوند میان نماز جمعه و عرصه هنر و ادبیات دانش‌آموزی است، گفت: انقلاب اسلامی ما، انقلابی فرهنگی و معنوی است که از درون دل‌ها آغاز شد و تداوم آن نیز به ایمان، اندیشه و هنر متعهد وابسته است. امروز پیوندی مبارک میان نماز جمعه و هنر برقرار شده که جای قدردانی دارد و طرح‌هایی مانند صبح رویش می‌توانند این ارتباط را تقویت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم نوجوانان و دانش‌آموزان در عرصه شعر و ادبیات افزود: دانش‌آموزان ما آینده‌سازان انقلاب‌اند. باید فضاهایی ایجاد شود تا ذوق، ایمان و هنر این نسل در مسیر آرمان‌های انقلاب شکوفا شود. نماز جمعه یکی از بهترین بسترها برای پیوند میان ایمان و خلاقیت است.

در ادامه حجت‌الاسلام روح‌اله مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ و رئیس دبیرخانه طرح ملی «صبح رویش»، گفت: نهاد امامت جمعه در این طرح نقش متولی تربیت نسل متعهد شاعر و نویسنده را برعهده گرفته است. این عرصه، با وجود ظرفیت فراوان، تاکنون متولی جدی نداشت و امروز به فضل خدا آغازگر مسیری جدید برای پرورش نسل ادیب و مؤمن انقلاب اسلامی هستیم.

وی با بیان اینکه در سال نخست، شبکه‌ای ملی از مدارس شعر و داستان شکل گرفته است، افزود: در ۳۱ مدرسه شعر و ۳۱ مدرسه داستان، دانش‌آموزان علاقه‌مند آموزش دیده‌اند و حاصل آن تربیت بیش از ۶۰۰ نوجوان شاعر و نویسنده متعهد است. نگاه ما این است که این نوجوانان در آینده به سرمایه‌های فرهنگی انقلاب تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام مختاری در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین کتاب‌های آموزشی، سرفصل‌های درسی و انتشار نشریه ماهانه «صبح رویش» خبر داد و گفت: امسال قصد داریم موضوعات طرح را از محور نماز جمعه به موضوعی فراگیرتر مانند «ایران» گسترش دهیم تا همه شهرستان‌های کشور درگیر این حرکت فرهنگی شوند.

لازم به ذکر است طرح ملی صبح رویش در آبان سال گذشته با همکاری سه نهاد شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، دفتر امام جمعه ساوجبلاغ و سازمان دانش‌آموزی کشور آغاز شد. این طرح با موضوع نماز جمعه و در قالب پویش «جمعه‌های دوست‌داشتنی» در سه بخش داستان، دل‌نوشته و شعر برگزار شد و آثار از طریق پیام‌رسان شاد دریافت گردید و نتیجه آن شناسایی ۵۴۲ دانش‌آموز از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف به عنوان استعدادهای برتر ادبی در دو حوزه شعر و داستان بود.

این مراسم با تقدیر از برگزیدگان بخش شعر، داستان و دل‌نوشته به کار خود پایان داد.

برگزیدگان بخش شعر

۱.زهرا امیدی از استان زنجان

۲.ریحانه پاک نیا از استان یزد

۳.بهگل انتظاری از استان کرمانشاه

۴.محمدرضا رضایی‌فر از استان سمنان

۵.محنا مصدق از استان اردبیل

6.امیر کیارش معتمدی از استان البرز

برگزیدگان بخش داستان و دلنوشته

۱.کاردو صادقی از استان کردستان

۲.سبحان محمدی از استان آذربایجان شرقی

۳.حسین حسن‌پور از استان لرستان

۴. مبینا ایرانمنش از استان کرمان

۵.هستی کمالی از استان یزد

۶. فاطمه جوادی از استان تهران

۷. علیرضا قلیچ‌لو از استان البرز



