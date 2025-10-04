ثبت ۲ وقف جدید ۱۱۰ میلیارد تومانی در نوشهر و چالوس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «عباسعلی مهدوی‌راد» رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های نوشهر و چالوس، در گفت‌وگویی از ثبت ۲ وقف جدید در شهرستان‌های نوشهر و چالوس خبر داد و اظهار کرد: ارزش این دو موقوفه ۱۱۰ میلیارد تومان می‌باشد.

وی افزود: «سیدنصرالله» پنجه‌شاهی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مساحت ۸۰ متر مربع واقع در بازار نوشهر را با ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان به نیت برپایی عزاداری امام حسین(ع) و فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی وقف کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های نوشهر و چالوس بیان کرد: همچنین واقف خیراندیش علیرضا رمضان‌زاده سه‌دانگ یک باب منزل مسکونی واقع در روستای پالوج‌ده شهرستان چالوس با مساحت ۱۱۰ متر مربع و به ارزش ۱۰ میلیارد تومان به نیت کمک به نیازمندان، تهیه جهیزیه و دارو و درمان وقف کرده است.

مهدوی‌راد تصریح کرد: آیین رونمایی از این دو وقف جدید با حضور واقفین خیراندیش در آستان مقدس امامزاده محمد(ع) نوشهر برگزار شد.

