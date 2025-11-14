حاج میرزاباقر؛ واقف موقوفه‌ معروف فاطمی در قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید باقر روحانی معروف به «حاج میرزا باقر» فرزند مرحوم سید محمد داماد مرجع عصر قم، آیت‌الله العظمی حاج سید صادق قمی، از متمولین سرشناس شهر قم و در کسوت روحانیت بوده است که در زمینه احیای سنت حسنه وقف خدمات چشمگیری نموده به نحوی که سهم مشاع خود از کاروانسرای حاج عباسقلی و تیمچه بزرگ، واقع در بازار قم و همچنین چهار قطعه زمین مزروعی در حومه بخش یک قم را در نوزدهم اسفندماه 1322 برای عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) وقف کرده است.

مرحوم حاج میرزا باقر، ارادت ویژه‌ای به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) داشته به گونه‌ای که مجلس روضه‌خوانی حضرت به صورت باشکوهی با استقبال عزاداران حسینی همه ساله طی دهه آخر ماه صفر و از زمان حیات وی تاکنون در منزل آن مرحوم واقع در محله گذر قلعه از محلات قدیمی قم برقرار است.

گفتنی است موقوفه به جا مانده از او، از معدود وقف‌هایی است که با نیت اقامه عزای فاطمی در قم به ثبت رسیده و همچنان فعال است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸