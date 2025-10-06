کتاب «مکتب نصرالله» در بانکوک رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بهمنظور معرفی ابعاد فکری، فرهنگی و تمدنی مکتب مقاومت اسلامی و بزرگداشت شخصیت مجاهدتگر سید حسن نصرالله، آیین رونمایی از کتاب «مکتب نصرالله» با حضور جمعی از اندیشمندان مسلمان، اساتید دانشگاههای تایلند، فعالان فرهنگی و دانشجویان در مرکز مطالعات اسلامی بانکوک برگزار شد.
این مراسم با هدف همگرایی فرهنگی و اندیشهای میان نخبگان دو کشور و تبیین نقش مقاومت در شکلگیری هویت نوین اسلامی و بازخوانی تجربههای رهبری الهی در جهان معاصر برگزار شد.
مهدی زارع بی عیب رایزن فرهنگی کشورمان «مکتب نصرالله» را الگویی زنده از پیوند ایمان، عقلانیت و عمل دانست و گفت:این کتاب، بازنمایی راهی است که یک انسان مؤمن با اتکای به خدا و با فهم عمیق از زمانه، از مرزهای فردیت عبور کرده و به نمادی از بیداری و عزت امت اسلامی بدل میشود.
وی افزود: این اثر ارزشمند تنها یک کتاب نیست؛ تبیین مکتبی است که از متن تاریخ معاصر برآمده و بر پایه ایمان به خدا، اخلاص، شجاعت، تدبیر و مقاومت بنا شده که به ما میآموزد چگونه یک انسان مؤمن، با تکیه بر عقلانیت سیاسی و معنویت دینی، میتواند به الهامبخش میلیونها انسان و به صدایی رسا برای آزادی و عدالت بدل شود.
رایزن فرهنگی ایران در تایلند گفت: مکتب نصرالله تصویری روشن از پیوند اندیشه و عمل است؛ پیوندی که در پرتو آن، مقاومت از یک حرکت صرفاً نظامی فراتر میرود و به یک فرهنگ و تمدنسازی بدل و به ما نشان میدهد که "مکتب" یک فرد فراتر از زندگی شخصی اوست؛ مکتب راه و رسمی است که در جان نسلها ریشه میدواند و آیندهای تازه میآفریند.
وی تأکید کرد: سید حسن نصرالله، علاوه بریک رهبر مقاومت ، مدرسهای است از ایمان، اخلاق، ایثار و تدبیرکه مطالعه این کتاب، برای پژوهشگران، جوانان و همه علاقهمندان به هویت اسلامی، فرصتی است برای درک این حقیقت که مقاومت تنها در میدان جنگ معنا نمیشود؛ مقاومت فرهنگی، فکری و اخلاقی، پشتوانه ماندگار هر پیروزی است.
عیسی کانوک هونگ، استاد خلبان دانشگاه کاسم باندیت و از چهرههای شناختهشده علمی و اجتماعی تایلند، گفت: سید حسن نصرالله برای بسیاری از مسلمانان در شرق و جنوب شرق آسیا، چهرهای استثنایی و الهامبخش و با ترکیب ایمان، علم و شجاعت، به جهانیان نشان داد که مقاومت میتواند در عین صلابت، سرشار از تدبیر، اخلاق و معنویت باشد.
وی تصریح کرد: وقتی این کتاب یک اثر تحلیلی که از دیدگاههای راهبردی، روانشناختی و حتی مدیریتی، قابل بررسی و شیوه تصمیمگیری سید حسن نصرالله در بحرانها، نوع ارتباط او با مردم، و قدرت کلامش، میتواند بهعنوان الگویی برای مدیران، مربیان و رهبران اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد.
عیسی کانوک هونگ تأکید کرد: در شرایط امروز، جهان نیازمند رهبرانی است که از جنس ایمان و اندیشه نه از جنس شعار و منفعت و مکتب نصرالله در واقع مکتب اعتماد به خدا و باور به توانایی انسان است که به ما میآموزد با اتکای به حقیقت، حتی یک ملت کوچک میتواند در برابر قدرتهای بزرگ بایستد
