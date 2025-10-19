  1. صفحه اصلی
کتاب »پرتوی از اسرار نماز« در مالزی منتشر شد

۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۸
به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «پرتوی از اسرار نماز» اثر محسن قرائتی، به زبان انگلیسی ترجمه و در مالزی منتشر شد.

این کتاب شرح و تفسیری بر جایگاه نماز در اسلام و نقش آن در تربیت بُعد روحی و معنوی انسان است. نویسنده، در ابتدا به موضوع عبادت پرداخته و در آن چرایی و چگونگی عبادت، ریشه‌ها، ابعاد و بایسته‌های آن را مطرح کرده است.

وی در ادامه با محوریت موضوع نماز، برخی مباحث مرتبط با آن از جمله: آداب نماز، مقدمات نماز، نیت، اخلاص و تعقیبات را در ضمن چند فصل عرضه کرده است. اهمیت، آثار و کیفیت نماز جماعت و تعدادی از نمازهای دیگر نظیر: نماز جمعه، نماز عیدین، نماز آیات، نماز میت و نماز باران در بخش پایانی این کتاب در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

نگارنده، کتاب خود را برای مربیان کلاس‌های مذهبی مناسب می‌داند و بر این اعتقاد است که نوع تدوین، سبک بحث و دسته‌بندی‌های موجود در این اثر و همچنین استفاده از آیات قرآن و روایات در طرح مباحث از ویژگی‌های بارز تلاش او می‌باشد.

کتاب »پرتوی از اسرار نماز« در مالزی منتشر شد

کتاب پرتوی از نماز از سوی منصور لیما به زبان انگلیسی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

