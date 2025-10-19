کتاب »پرتوی از اسرار نماز« در مالزی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «پرتوی از اسرار نماز» اثر محسن قرائتی، به زبان انگلیسی ترجمه و در مالزی منتشر شد.

این کتاب شرح و تفسیری بر جایگاه نماز در اسلام و نقش آن در تربیت بُعد روحی و معنوی انسان است. نویسنده، در ابتدا به موضوع عبادت پرداخته و در آن چرایی و چگونگی عبادت، ریشه‌ها، ابعاد و بایسته‌های آن را مطرح کرده است.

وی در ادامه با محوریت موضوع نماز، برخی مباحث مرتبط با آن از جمله: آداب نماز، مقدمات نماز، نیت، اخلاص و تعقیبات را در ضمن چند فصل عرضه کرده است. اهمیت، آثار و کیفیت نماز جماعت و تعدادی از نمازهای دیگر نظیر: نماز جمعه، نماز عیدین، نماز آیات، نماز میت و نماز باران در بخش پایانی این کتاب در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

نگارنده، کتاب خود را برای مربیان کلاس‌های مذهبی مناسب می‌داند و بر این اعتقاد است که نوع تدوین، سبک بحث و دسته‌بندی‌های موجود در این اثر و همچنین استفاده از آیات قرآن و روایات در طرح مباحث از ویژگی‌های بارز تلاش او می‌باشد.

کتاب پرتوی از نماز از سوی منصور لیما به زبان انگلیسی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

