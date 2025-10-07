شهادت ۲ نفر از پرسنل سپاه سروآباد در درگیری با ضدانقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه بیت‌المقدس کردستان از شهادت ۲ و مجروحیت سه نفر از پرسنل سپاه شهرستان سروآباد در درگیری با معاندن و ضدانقلاب خبر داد.

روابط عمومی سپاه بیت المقدس کردستان در پیامی ضمن تسلیت این واقعه ناگوار اظهار کرد: خبر شهادت و زخمی شدن چند تن از نیروهای جان بر کف سپاه سروآباد به دست تروریست‌های کوردل و وابسته به ایادی استکبار جهانی رقم خورد، موجب تأسف و تألم فراوان شد.

در ادامه افزوده است: بی‌تردید امنیت مثال زدنی ایران اسلامی در پرتو غیرت و شجاعت مردان بی‌ادعایی ‌است که در گوشه گوشه کشورمان جان عزیز خود را نثار پاسداری از میهن اسلامی نموده‌اند و شهادت و زخمی شدن چند تن از غیورمردان سپاه سروآباد شاهدی بر این مدعا است.

در پایان آمده است: ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، شهادت و زخمی شدن جمعی از نیروهای وظیفه‌شناس را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری(مدّ ظله العالی)، خانواده بزرگ

سپاه و خانواده معزز آنان و مردم شریف ایران اسلامی و مردم ولایت مدار کردستان تبریک و تسلیت عرض نموده و برای آن عزیزان از خداوند متعال طلب رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان معزز، صبر مسألت می‌نماییم.

