بزرگداشت هفته دفاع مقدس در ساری با رونمایی از ۳۰ کتاب مکتوب و ۳۴ کتاب صوتی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم باشکوه تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان مازندران عصر امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در سالن الغدیر سپاه کربلا ساری برگزار شد. در این آیین، از ۳۰ عنوان کتاب مکتوب و ۳۴ عنوان کتاب صوتی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت استان رونمایی شد.

این آثار فاخر که به همت پژوهشگران و فعالان حوزه دفاع مقدس مازندران تدوین و تولید شده است، موضوعات متنوعی از جمله خاطرات رزمندگان، تحلیل‌های تاریخی، فرهنگ ایثار و مقاومت را در بر می‌گیرد و گامی مهم در مسیر حفظ و نشر ارزش‌های دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود.

همچنین در این مراسم با حضور پرشور مردم و مسئولان، از ۵۰۰ پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت دیار علویان به پاس سال‌ها ایثار و فداکاری تجلیل شد تا یاد و خاطره آنان همواره در حافظه تاریخی این سرزمین زنده بماند.

سرهنگ «محمدحسن سلامی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در این مراسم با تأکید بر نقش توکل و ایمان ملت ایران در پیروزی‌های دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: ملت ایران با یاری خدا و توکل به او در برابر نظام سلطه ایستاد و پیروزی‌های بزرگی را رقم زد.

وی دفاع مقدس را میدانی بزرگ از جهاد در راه خدا دانست و افزود: این دوره تاریخی، چشمه‌ای زلال از معرفت و معنویت بود که می‌تواند الگوی تمامی عرصه‌های مجاهدتی ملت ایران قرار گیرد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران با اشاره به لزوم تداوم روحیه ایثار و مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدها و هجمه‌های دشمنان تصریح کرد: همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس ملت ما با شجاعت و فداکاری در برابر متجاوزان ایستادند، امروز نیز باید این روحیه حفظ شود.

سرهنگ سلامی با اشاره به گستردگی برنامه‌های بزرگداشت دفاع مقدس در مازندران گفت: بیش از پنج هزار برنامه در سراسر استان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد که تجلیل از ۵۰۰ پیشکسوت جهاد و مقاومت استان از جمله برجسته‌ترین این اقدامات بود.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۶۰ هزار نفر از پیشکسوتان و رزمندگان مازندران در قالب برنامه‌های مختلف مورد تکریم و تجلیل قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده جایگاه والای آنان در فرهنگ ایثار و مقاومت است.

