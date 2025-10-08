به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی پارسا» مسئول بسیج رسانه استان گیلان امروز چهارشنبه، 16 مهر 1404 در گفت‌وگویی از رونمایی پوستر چهارمین جشنواره بین اللملی حریم رسالت در استان گیلان با حضور سردار سرتیپ دوم «مقداد فرمانی» دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین، سردار «حمید دامغانی» فرمانده سپاه قدس گیلان در حاشیه جشنواره استانی مالک اشتر سپاه قدس گیلان خبر داد و گفت: پیش از این رونمایی، در تهران نیز این پوستر با حضور دختر شهید سردار سلامی، رونمایی شده بود.

وی با اشاره به اینکه توفیق داشتیم که پوستر سومین دوره این جشنواره را با حضور شهید حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رونمایی کنیم، اظهار کرد: این جشنواره برای چهامین سال پیاپی با محوریت نقش زنان در حوزه رسانه با محورهای منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی توسط سازمان بسیج رسانه‌ استان گیلان اجرا می‌شود.

پارسا با بیان اینکه جشنواره رسانه‌ای حریم رسالت، ویژه بانوان رسانه‌ای استان است افزود: در اهمیت این موضوع همین بس که موج‌سواری دشمنان در قالب یک تهاجم شدید رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی و استفاده ابزاری از نقش زن ایرانی نشان از اهمیت پرداخت رسانه به مسئله زن دارد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه در محور مقاومت نیز بیان کرد: وجود ۲۲۴ شهید رسانه در حوزه مقاومت و تقدیم ۱۲ شهید رسانه‌نگار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به روشنی گویای حضور موثر فعالان رسانه‌ای در جبهه نبرد با نظام سلطه است.

پارسا در ادامه استان گیلان را به عنوان قطب رسانه‌ای بانوان کشور دانست که دبیرخانه دائمی این جشنواره نیز به گیلان محول شده است گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از امروز آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ملی و استانی ارسال کنند.

وی اذعان کرد: سال گذشته بیش از هفت هزار اثر به جشنواره ارسال و داوری شدند.

