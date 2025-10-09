استان گیلان، گنجینه ایمان، علم و ایثار است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - هادی حقشناس امروز پنجشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در سی و دومین اجلاس سراسری نماز که در سالن همایشهای ناجا در رشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای گیلان اظهار کرد: گیلان سرزمین ایمان، غیرت و ایثار است و در طول تاریخ با تکیه بر نماز و باورهای دینی توانسته در برابر سختیها و تهدیدها بایستد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی دینداری مردم گیلان افزود: بیش از ۲۲۰ سال پیش در جنگ اول ایران و روس، میرزا موسی منجمباشی از اهالی لنگرود با توسل به نماز و قرآن توانست در برابر تجاوز بیگانگان ایستادگی کند و گیلان را نجات دهد و پس از او نیز میرزا کوچکخان جنگلی با همین روحیه ایمانی در برابر استبداد داخلی و سلطه بیگانگان مقاومت کرد.
به گفته استاندار گیلان، در دوران دفاع مقدس نیز بیش از هشت هزار شهید گیلانی برای دفاع از میهن اسلامی و اقامه نماز به شهادت رسیدند و این مسیر در سالهای اخیر با مجاهدت رزمندگانی همچون شهید مرتضی حسینپور شلمانی، نخبه مبارزه با داعش، تداوم یافته است.
حقشناس با اشاره به حضور اندیشمندان و عالمان دینی از این دیار، بیان کرد: گیلان سرشار از گنجینههای علمی و معنوی است؛ از عارف بزرگ حضرت آیتالله العظمی بهجت فومنی (ره) گرفته تا مجاهدان گمنامی که با ایمان خود، ریشه دینداری را در جامعه زنده نگه داشتند.
وی با بیان اینکه برگزاری سیودومین اجلاس سراسری نماز در گیلان فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ معنویت است، تصریح کرد: این اجلاس با محوریت نماز، مادران، فرزندان و فناوری برگزار میشود و بیتردید میتواند آثار ماندگاری در اعتلای فرهنگی و اجتماعی استان برجای بگذارد.
گفتنی است؛ یک هزار و ۴۲۲ اثر از سراسر کشور در بخشهای مختلف همچون پوستر، اینفوگرافی، تجربه زیسته، مقالات علمی، تالیفات و تحقیقات مربوط به نماز به دبیرخانه سی و دومین اجلاس سراسری نماز در گیلان ارسال شد که بیشترین آثار در حوزه مقالات علمی است.
----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما