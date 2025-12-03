به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین یادواره شهدای گیلانی مقیم قم روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی، روحانی مجاهد و مبارز علیه استعمار، در مسجد و حسینیه سیدالشهدا(ع) گیلانی‌های مقیم قم برگزار شد. این یادواره به پاسداشت ۱۲۷ شهید گیلانی مقیم قم و در تجلیل از فداکاری‌های جامعه روحانیت، با حضور آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه رشت، و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد. آیت‌الله فلاحتی در سخنرانی خود، به نقش محوری عالمان دین در طول تاریخ تشیع، بخصوص در ایجاد و بقای انقلاب اسلامی، و همچنین به مبارزات میرزا کوچک خان جنگلی اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، آیت‌الله فلاحتی اظهار داشت که عالمان دین در طول تاریخ از خصائص ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. رسالتی که عالمان دین به عهده گرفتند و آن را به مقصد رساندند، دستاورد عظیم و پربرکت انقلاب اسلامی ملت ایران است. این انقلاب توانست تمام سازه‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در ایران را محو کرده و به زباله‌دان تاریخ بفرستد.

روحانیت شیعه و تحقق انقلاب اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان افزود: اگر نگوییم این انقلاب به سان بعثت انبیاست که تحولی عظیم و شگرف در تاریخ بشر ایجاد کرد، گزاف نگفته‌ایم، چرا که امروز انقلاب اسلامی توانست نهالی را به وجود آورد که شاخ و برگ آن تمام دنیای بشر را فرا گرفت. چه کسی باورش می‌آمد که یک روز انقلاب اسلامی شاخ قدرت‌های جهانی را بشکند. قدرت‌هایی مانند آمریکا و رژیم منهوس و غاصب صهیونیستی که ۷۴ سال (از سال ۱۹۴۸) بر جوامع بشری حکمرانی کرده‌اند. این حرکت عظیم و پدیده غیرقابل تحلیل برای آدم‌های سطحی، معلول صد سال تلاش عالمان دین بود.

ویژگی‌های عالمان دین؛ از خودسازی تا تربیت انسان

آیت‌الله فلاحتی در تبیین ویژگی‌های عالمان دین گفت: اولین ویژگی آنان این بود که هم خودساخته بودند و هم به تربیت دیگران می‌پرداختند. شمال ایران به ویژه گیلان، دروازه تمدن اروپا بود. پس از ترویج اباحه‌گری مارکسیست‌ها از سال ۱۹۱۷، می‌بایست ریشه‌های اعتقادی مردم گیلان به قهقرا می‌رفت، ولی این اتفاق نیفتاد. تاریخ عالمان گیلان نشان می‌دهد که آنان برای تربیت انسان‌ها تلاش کردند؛ مانند مرحوم شیخ یوسف گیلانی نجفی که محاسنش را کندند و خانه‌نشینش کردند.

وی با اشاره به سابقه علمی روحانیت گیلان افزود: از میان ۳۱۷ شاگرد زبده شیخ انصاری، ۱۲ تن که مجتهد مطلق بودند، اهل گیلان بودند، از جمله عالم بزرگ شیعی میرزا حبیب‌الله رشتی. این عالمان در ساختن خود و تربیت دیگران کوشیدند.

همچنین خاطرنشان کرد: گیلان که زمانی پایگاه مارکسیست‌ها بود و مرکز ترویج استادان آکادمی‌های مارکسیستی روسیه به شمار می‌رفت، امروز ۸۰۰۰ شهید از دل جمعیت دو میلیون و اندی خود تقدیم کرده است؛ این محصول تلاش و تبلیغ عالمان دین بود. شهید رئیسی نیز محصول تربیت عالمان دین و حوزه بود و وی شمایی از حکومت دینی، معنوی، اخلاقی و تلاش عالم دین در میدان را نشان داد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، دومین ویژگی عالمان دین را تلاش در عرصه علم و دانش برشمرد. او با اشاره به کلام امام حسین (ع) درباره شجاعت، سه ویژگی عالمان مجاهد را برشمرد: اقدام به کارهای سخت و بزرگ (الاقدام علی الکریهه)، صبر در سختی‌ها و مصائب (الصبر عند النائبه)، و دفاع از برادران (وذَبّ عن الاخوان).

وی همچنین به نقش عالمان دین در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹، قوغایی در قم برپا بود؛ طلبه‌ها در اهواز و آبادان، عمامه‌ها را بر سر می‌گذاشتند تا شهرهای خالی از سکنه، شلوغ به نظر برسد و میراژهای دولت جنایتکار بعثی عراق به شهر حمله نکنند. روحانیون همیشه در کنار مردم بودند و زجرهای مردم را تحمل می‌کردند.

میرزا کوچک جنگلی؛ روحانی مجاهد در برابر اجنبی

آیت‌الله فلاحتی در ادامه سخنان خود به میرزا کوچک جنگلی اشاره کرد و گفت: میرزای یونس معروف به میرزا کوچک جنگلی، متولد ۱۲۵۹، طلبه و فارغ‌التحصیل حوزه بود. وی درس و بحث را کنار گذاشت و وارد میدان مبارزه شد، چرا که وی بر اساس روایات، دیدن حاکم ظالم و قیام نکردن علیه او را سبب محشور شدن با ظالم می‌دانست.

فلاحتی میرزا کوچک خان را یک نمونه و اسطوره دانست که حرکت او دارای منشأ دینی و اعتقادی صد در صد اسلامی بود. وی حاضر نشد تسلیم شود و با انگلیس و روس‌ها جنگید. وی با احمال و مارکسیست‌ها نیز مبارزه کرد و جذب تفکر مارکسیستی نشد. وی یک واحد مینیاتوری از نظام اسلامی را در رشت و محدوده خاص خود به وجود آورد.

آیت‌الله فلاحتی همچنین به سیره امام خمینی (ره) در قبال میرزا کوچک خان اشاره کرد و گفت: در تاریخ آمده است که امام خمینی در جوانی، وقتی میرزا قیام کرد، تصمیم گرفت به وی بپیوندد، اما با توصیه نزدیکانش صبر کرد. سپس وی چندین بار گندم، ذرت و غلات جمع‌آوری کرد و عصرها بار زد و برای حمایت از میرزا کوچک خان فرستاد.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان در پایان سخنان خود با استناد به روایت "مداد العلما افضل من دماء الشهداء"، توضیح داد که منظور از مداد، جوهری است که عالم با آن می‌نوشت، چرا که این جوهر و تلاش عالمان است که شهید می‌سازد.

