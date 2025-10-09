بارزانی: هرگز تهدیدی علیه ایران نخواهیم بود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «نیچروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که روابط اقلیم با ایران پس از سفر اخیرش به تهران تغییر یافته و وارد مرحله ای متفاوت شده است.

وی افزود: ایران کشور همسایه ماست و مرز طولانی با آن داریم و در عین حال ما منشاء تهدیدی برای ایران نیستیم و نمی‌خواهیم که در خاک اقلیم کردستان هیچ خصومت و دشمنی علیه هیچ کشور همسایه شکل بگیرد. سیاست ما این است که عامل صلح در منطقه باشیم نه بخشی از مشکلات و بحران. میان ایران و اقلیم از نظر اقتصادی حجم مبادلات تجاری ۱۱ میلیارد دلار است.

رئیس اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: سال گذشته پس از سفر به ایران صفحه جدیدی در روابط میان اقلیم و تهران گشوده شد و رئیس جمهوری ایران به اقلیم کردستان آمد. این موضوع از نگاه من در روابط میان دو طرف بسیار مثبت بود. ایران کشوری مهم است و ما مایل به توسعه و تقویت این روابط بیش از پیش هستیم.

وی اضافه کرد: اقلیم کردستان عراق هرگز منشاء تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. ایران به اقلیم در دوره سخت کمک کرد و همسایه مهمی است. تصور من این است که پس از سفرم به ایران و دیدارم با آقای (آیت‌الله) خامنه ای، ماهیت و ویژگی روابط ما به سمت بهتر شدن تغییر کرده است.

بارزانی درباره روابط با ترکیه نیز گفت: روابط بسیار دوستانه ای با آنکارا در ابعاد اقتصادی و سیاسی داریم که متمایز است و اقلیم کردستان به حفظ و حراست از آن ادامه خواهد داد.

وی درباره حزب کارگران کردستان ترکیه «پ ک ک» نیز بیان کرد: «پ ک ک» باید گام های عملی بردارد. منتظر ماندن و تماشای اقدام طرف مقابل نگاه نادرستی است و به نتیجه نمی رسد. نقش اقلیم در این زمینه نقش کمکی است. ما این موضوع را با آنکارا هم مطرح کردیم.

رئیس اقلیم کردستان عراق ادامه داد: هنگام آغاز خلع سلاح از سوی حزب کارگران، از ما درخواست کمک کرد و در حد توان کمک کردیم. این فرصت تاریخی است. موضع «عبدالله اوجلان» روشن است. اگر «پ ک ک» به توصیه های او عمل نکند، این موجب ناامیدی خود اوجلان نیز خواهد شد. متاسفانه در مرحله اجرا، «پ ک ک» آنچه اوجلان می گوید را عملی نمی کند. از برادرانمان می خواهیم که این موضوع را جدی تر بگیرند تا به نتیجه واقعی برسیم، زیرا این موضوع آسیب وارد می کند.

..............

پایان پیام/ 218

