به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حازم قاسم در مصاحبه با الجزیره اعلام کرد: رژیم اشغالگر سعی می‌کند موعدها، فهرست‌ها و برخی از گام‌های مورد توافق را دستکاری کند. رژیم اشغالگر باید به آنچه در مورد آن توافق شده است، پایبند باشد و ما از میانجیگران می‌خواهیم که بر این رژیم إعمال فشار کنند.

وی افزود: سلاح مقاومت برای دفاع از مردم ما و برای تضمین استقلال تصمیم فلسطین، قانونی و مشروع است. مسائلی وجود دارد که ما با میانجیگران برای برقراری آتش بس در خصوص آن صحبت می‌کنیم؛ اما بر اساس تحویل سلاح نیست.

سخنگوی حماس گفت: ما آماده اجرای مرحله نخست هستیم و دست به هر تلاشی برای موفقیت آمیز بودن توافق به منظور پایان جنگ می‌زنیم.

