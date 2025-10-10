به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده کنست رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که در کانال ۱۴ اسرائیل پخش میشد با انتقاد از سیاستهای نخستوزیر این رژیم در بهراه انداختن جنگ بیثمر غزه گفت: بعد از این همه مدت، حماس نه نابود شد و نه خلع سلاح میشود، دقیقا مثل حزبالله!
عمیت هالوی، نماینده حزب لیکود در کنست افزود: آنها هرگز سلاح خود را زمین نخواهند گذاشت و خلع سلاح نمیشوند؛ ما باید از ماجرای حزبالله درس بگیریم، آنها علیرغم تمام فشارها حتی یک کلاشینکف هم تحویل ندادند!
عضو سابق کمیته امور خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد: باید حقیقت را به مردم گفت و نباید توهم فروخت؛ دوباره هفتم اکتبر، ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال دیگر رخ میدهد؛ آنها همین امروز صدها هزار نیرو دارند.
در جریان جنگ و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه مشاجره لفظی بین هالوی و کاتس، وزیر جنگ این رژیم در کنست، جنجالی شده بود که منجر به اخراج هالوی از کمیته امور خارجی و دفاعی کنست شد. هالوی گفته بود که «هیچ طرح عملیاتی برای حل و فصل نبرد علیه حماس وجود ندارد»، و کاتس در پاسخ اظهار کرده بود که «شما هیچ چیز نمیفهمید. شما فقط مزخرف میگویید.»
