به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران، در درس خارج خود در حوزه علمیه امام رضا(ع)، پیروزی جبهه مقاومت در جنگ اخیر غزه را فتح‌الفتوحی بزرگ و تاریخی خواند و آن را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تمامی ارکان جبهه مقاومت در سراسر جهان تبریک گفت.

وی اظهار داشت: آن‌چه را که در این ایام نورانی به عنوان فتح‌الفتوح برای جبهه مقاومت رقم خورد، به پیشگاه حضرت حجت منتظر (عج) و محور استوار مقاومت، رهبر فرزانه انقلاب که عمود خیمه جهاد و استقامت در این عصر هستند و به همه ارکان این جبهه از مسلمان و غیرمسلمان، از شیعه و سنی، از ایران تا دیگر دیار جهان، تبریک و تهنیت می‌گوییم. یاد شهیدان والامقامی را که با نثار جان خود و مجاهدان بی‌ادعایی که با تلاش‌های خستگی‌ناپذیرشان زمینه این فتح عظیم را فراهم کردند، گرامی می‌داریم و در برابر آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم.



آیت الله رشاد با اشاره به شکست دشمن در دستیابی به اهدافش گفت: دشمن، دو سال تمام، قتل‌عام و جنایت و نسل‌کشی کرد؛ چنان‌که تاریخ نظیر آن را به خاطر ندارد. او چهار هدف اصلی را پی می‌گرفت، اما به هیچ‌یک دست نیافت و سرانجام ناچار شد ـ همچون جنگ تحمیلی دوازده‌روزه ـ تن به سازش با جبهه مقاومت و نمایندگی والای غزه دهد. ناچار شد بپذیرد که فلسطین واقعیتی تردیدناپذیر است، جبهه مقاومت قدرتی انکارناشدنی است و مجاهدان پابرجا خواهند ماند.

وی افزود: آنان با پشتیبانی همه‌جانبه آمریکا و حضور نمایندگان متعدد از آن کشور و دیگر کشورهای منطقه، نتوانستند حتی یکی از برنامه‌های خود را عملی کنند؛ نه اسرای خود را آزاد کردند، نه توانستند جریان رزمندگان قسام را نابود سازند ـ بلکه آنان قدرتمندتر و محبوب‌تر شدند ـ و نه غزه و فلسطین را از جغرافیای سیاسی حذف کردند. همچنین، با تضعیف جریان فلسطین نیز نتوانستند طرح شوم “صلح ابراهیمی” را محقق سازند؛ بلکه این زمینه چنان از میان رفت که حتی کشورهای پشت‌پرده دیگر جرئت اندیشیدن به آن را هم ندارند.

رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران با تأکید بر ابعاد جهانی این پیروزی گفت: خداوند متعال به دست دشمن کاری کرد که در تاریخ بشر بی‌سابقه بود؛ ملتی مظلوم این‌چنین در دل جهانیان جای گرفت. آمریکا و اسرائیل می‌خواستند پرچم فلسطین و غزه را از صفحه روزگار محو کنند، اما آن پرچم در سراسر گیتی برافراشته شد و آرمان فلسطین به آرمانی جهانی تبدیل گردید؛ مقاومت غزه، نماد حیات و امید شد.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب افزود: مقام معظم رهبری در آغاز عملیات طوفان الاقصی فرمودند: این اتفاق برای اسرائیل جبران‌ناپذیر است و آبروی از دست‌رفته‌اش بازنخواهد گشت. این تنها بخشی از نتایج درخشان این صبح پیروزی است و باید چشم به آینده داشت تا شکوفه‌های دیگر این درخت برکت را ببینیم. این پیش‌بینی دقیق، که با مدد امدادهای غیبی همراه بود، از مصادیق الطاف خفیۀ الهی است. چنان‌که در بیان حضرت امام خمینی(ره) شنیده‌ایم و باطنی عمیق و نورانی دارد. این واقعه اثبات کرد که اگر بایستیم و پایداری کنیم، پیروزیم و هرگز شکست نخواهیم خورد؛ و اگر سستی کنیم، زیان خواهیم دید.

آیت الله رشاد در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: از درخشان‌ترین نکات این رویداد عظیم، این بود که در کنار مردم غزه، تنها شیعیان پیرو مکتب اهل‌بیت(ع) ایستادند و تنها از ایشان قدردانی شد: ایران ایستاد، لبنان ایستاد، یمن ایستاد، عراق ایستاد؛ در حالی که بسیاری از کشورهای اهل سنت، پشت پرده در پی سازش بودند و حتی دست دوستی به سوی دشمن دراز می‌کردند. این شیعیان حضرت امیرالمؤمنین(ع) بودند که مردانه در کنار مظلومان غزه ایستادند و دشمن را به زانو درآوردند. این پیروزی را به همه پیروان این مکتب نورانی تبریک می‌گوییم.

وی در ادامه گفت: رژیم صهیونیستی یک موجودیت ملی و طبیعی نیست، بلکه پادگانی است از غاصبان و مزدوران کفر و استکبار، دست‌نشاندگان آمریکا، ناتو و صهیونیسم. صهیونیست‌هایی که بسیاری از آنان یهودی نیستند و یهودیانی که صهیونیست نیستند. این جریان صهیونیسم است که جوهر فکری آمریکای امروز را تشکیل داده و در برابر مسلمانان ایستاده است؛ و این صهیونیسم بود که تسلیم شد. روزی که این پادگان غصب از جغرافیای سیاسی حذف گردد، آنگاه رژیم صهیونی واقعاً نابود شده است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پیروزی کنونی، طلیعۀ فتح‌الفتوحی بزرگ‌تر است؛ نویدی برای همه آزادگان جهان که حق‌پرستی و مقاومت، سرانجامی نورانی دارد.

