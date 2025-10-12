به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم، به مناسبت سالروز بیانات رهبر معظم انقلاب درباره کانون های فرهنگی هنری مساجد به خبرنگاران گفت: در کالبد جامعه پویا و در حال گذار ایران،«مسجد» همواره به عنوان قلب تپنده و مرکز ثقل حیات معنوی و اجتماعی شناخته شده است. اما در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، این نقش، فراتر از یک نماد ایستا رفته و در قالب کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به یک دینامیت فعال و پیشران در عرصه فرهنگ و هنر تبدیل می‌شود. ایشان در بیانی راهبردی، با تأکیدی دوباره بر تقویت این کانون‌ها، نقشه راهی ترسیم کرده‌اند که ترکیبی است از «علم»، «هنر»، «اخلاق» و «روش‌مندی» برای پاسخگویی به یکی از حساس ترین نیازهای جامعه؛ یعنی هدایت و همراهی نسل جوان.

مسجد به مثابه سرمایه اجتماعی

وی افزود: از منظر جامعه‌شناسی،مسجد دارای سرمایه اجتماعی عظیمی متشکل از اعتماد، شبکه‌های ارتباطی و هنجارهای مشترک است. تأکید رهبر انقلاب بر فعال‌سازی کانون‌های فرهنگی هنری، در حقیقت، فراخوانی برای «تبدیل سرمایه اجتماعی نهفته به سرمایه فرهنگی فعال» است. این کانون‌ها می‌توانند با ایجاد فضای غیررسمی و داوطلبانه، شکاف بین نسل‌ها را پر کرده و بستری برای «اجتماع‌پذیری ثانویه» جوانان در کنار نهادهای رسمی مانند دانشگاه و مدرسه فراهم آورند.

راهبرد «جذب» به جای «دافعه»

مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم ادامه داد: واژه کلیدی حضرت آقا که در راهبرد ایشان نسبت به کانون ها ذکر شده این است که «پذیرای جوان بودن» نشان از یک تغییر پارادایم در مدیریت فرهنگی دارد. در برابر رویکردهای سلبی و دستوری، این بیانات بر یک راهبرد ایجابی و جذاب تأکید می‌ورزد. این نگاه، همسو با روانشناسی نوجوان و جوان است که در آن، «اجبار» نتیجه معکوس داشته و «احترام» و «پذیرش»، زمینه‌ساز تأثیرگذاری عمیق‌تر است.

مقابله هوشمند با «تهاجم فرهنگی»

حیدری تصریح کرد: دستور«مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید» را می‌توان پاسخی علمی به پدیده «تهاجم فرهنگی» دانست. در عصر انفجار اطلاعات، جوانان در معرض سیلاب‌های فکری و شبهات گوناگون قرار دارند. مقابله با این پدیده، نه با انکار یا سانسور، که با «تقویت سیستم ایمنی فکری» از طریق ابزارهای «معرفت» (شناخت عمیق دینی و علمی با تاکید معارف ناب مانند عرفان) و «استدلال» (قدرت تحلیل و اقناع منطقی با تاکید با تاثیر از حکمت اسلامی) ممکن است. این امر، نیازمند یک «کار فکری نظام‌مند» است.

وی در پایان تصریح کرد: این تأکیدات، نشان می‌دهد که آینده نظام اسلامی در گرو توانایی نهادهای فرهنگی مردمی مانند کانون‌های مساجد – با همکاری مؤثر بسیج – برای ایجاد یک «دیالوگ سازنده و عاطفی» با نسل جوان است. موفقیت در این مسیر، مستلزم عبور از شعارزدگی و تبدیل این کانون‌ها به «پاتوق‌های امن فکری و هنری» است؛ جایی که جوان، نه به عنوان یک «شیء» که باید هدایت شود، بلکه به عنوان یک «سوژه» فعال و محترم، پذیرفته می‌شود.

