واکنش تولیت آستان قدس رضوی به توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ حجتالاسلام والمسلمین احمد مروی روز در دیدار با جمعی از فرماندهان انتظامی خراسان رضوی افزود: نخست وزیر جنایتکار صهیونستی آزادسازی اسرا، نابودی حماس و تسلط بر غزه را از اهداف این جنگ معرفی کرد، ولی با همه حمایتهای مالی، تبلیغاتی و نظامی غرب، حتی به یکی از اهداف اعلامی خود نرسید.
وی ادامه داد: اسرائیل که صراحتاً اعلام کرده بود «اسرا را آزاد میکنیم»، «حماس را نابود میکنیم» و «غزه را اشغال میکنیم»، امروز ناچار به مذاکره با همان حماسی است که ادعای نابودیاش را داشت. آیا توانستند حماس را نابود کنند؟ آیا گروگانها آزاد شدند؟ آیا غزه را اشغال کردند؟ هیچیک تحقق نیافت.
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تعیینکننده نیروهای مسلح در حفظ امنیت و اقتدار ملی بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، اگر فرماندهی حکیمانه و شاهکار رهبر معظم انقلاب اسلامی، همراه با صلابت، اقتدار و هوشیاری نیروهای نظامی و آغاز به موقع عملیات قدرتمند موشکی نبود، شرایط میتوانست به گونهای دیگر رقم بخورد.
حجتالاسلام والمسلمین مروی افزود: به رغم شهادت فرماندهان بزرگ موشکی کشور در نخستین روز جنگ، تنها چند ساعت بعد، حمله موشکی سنگینی علیه دشمن آغاز شد؛ اقدامی که نشاندهنده آمادگی، اقتدار و انسجام نظامیان کشورمان است.
وی با بیان اینکه این واکنش سریع و قاطع، موجب افزایش اعتماد و آرامش مردم شد، گفت: هرچند جنگ صدمات سنگینی وارد کرد و شوک اولیهای بر جامعه وارد آمد، اما به واسطه قدرت نیروهای مسلح و مدیریت هوشمندانه فرماندهی کل قوا، جامعه در مدت کوتاهی خود را بازیافت و ثبات برقرار شد.
تولیت آستان قدس رضوی اظهار داشت: این همان نقش بزرگ و بیبدیل نظامیان است که همچون دژی مستحکم، از امنیت، انسجام و عزت جامعه اسلامی پاسداری میکنند و قوام ملت در گرو اقتدار آنان است.
حجتالاسلام والمسلمین مروی با بیان اینکه مردم کشورهای منطقه نسبت به ایران نگاهی متفاوت دارند، ادامه داد: مردم در کشورهای عربی میگویند که یک کشور پیدا شد که جرات کرد اسرائیل را موشکباران کند، چیزی که آنان در خواب هم تصورش را نداشتند.
به گفته وی، قوام جامعه و استواری ملتها در گرو اقتدار نیروهای نظامی است؛ چراکه جامعه بدون نیروهای مؤمن، منظم و قدرتمند همانند پیکری بیستون است که توان ایستادگی در برابر طوفان تهدیدها و بحرانها را ندارد.
