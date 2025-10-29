حضور زائران شیعه از سوئد در حرم امام رضا(ع) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس، این زائران که در قالب یک کاروان زیارتی به مشهد مقدس سفر کرده بودند، از خدمات ویژه مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی بهرهمند شدند. برنامه زیارتی آنان با استقبالی گرم و قرائت ادعیه در ورودی حرم مطهر آغاز شد و مورد استقبال گرم خادمان حرم مطهر رضوی قرار گرفتند.
زائران سپس به رواق ملل رفتند و پس از تماشای فیلمی مستند از حرم مطهر رضوی و دریافت هدایای متبرک، در برنامهای با عنوان «تور حرمگردی» شرکت کردند و از اماکن متبرکه این آستان مقدس بازدید به عمل آوردند. این سفر معنوی، خاطرهای به یادماندنی برای میهمانان لبنانی مقیم سوئد به ارمغان گذاشت.
شایان ذکر است در طول سالهای اخیر حضور زائرین از کشورهای اسکاندیناوی از شمال اروپا در حرم رضوی افزایش داشته است و هر ساله تعدادی از افراد مسیحی در جوار امام رضا(ع) به دین اسلام مشرف میشوند.
در سوئد حدود ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت حدود ده میلیونی آن مسلماناند. شیعیان سوئد با جمعیتی بین ۳۰ تا ۶۰ هزار نفر، حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد از مجموع مسلمانان این کشور را تشکیل میدهند. اکثر شیعیان ساکن سوئد، غیر سوئدی و از ملیتهای مختلف ایرانی، عراقی و ... هستند. مرکز امام علی استکهلم و مرکز اسلامی زینبیه استکهلم از مهمترین تشکلهای شیعی رسمی و قانونی این کشور است.
