به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «محمود رجبی» رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در نشستی که با موضوع تبیین ابعاد آموزشی و پژوهشی پیام حضرت امام خامنه‌ای به همایش یکصدمین سالگرد باز تأسیس حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم با عنوان حوزه پیشرو و سرآمد، نعمتی بزرگ برای مسئولان، اساتید، پژوهشگران و حتی دانش پژوهان حوزه‌های علمیه و همه نهادهای حوزوی است تا خود پیشرو و سرآمدی حوزه را بشناسند و وظیفه خویش را انجام دهند.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: الحق این پیام، نقشه راهی بی‌نظیر برای سرآمدی و حرکت حوزه پا به پای تحولات و آینده‌نگری است و حوزویان باید به این پیام به عنوان موهبتی الهی بنگرند و نگاه تحولی و رویکرد تمدنی را از آن الهام گیرند و مدیران، اساتید و محققان موسسه نیز باید در همه برنامه‌های خود به عنوان یکی از اسناد بالادستی به آن نگاه کنند؛ زیرا این موسسه، نهادی حوزوی و بخشی از حوزه علمیه است و رهبر انقلاب نیز در پیوست حکم، هیات امنای موسسه را موظف به ارتباط وثیق با حوزه و همکاری متقابل نموده‌اند و موسسه را الگویی برای حوزه‌های علمیه دانستند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز کرد: این پیام الحق پیامی بی نظیر است و نگاهی عمیق و جامع به گذشته درخشان حوزه علمیه قم دارد که محققان و تحلیلگران تاریخ معاصر حوزه علمیه به شرح و تبیین آن بپردازد و در واقع سرفصل‌های رفیعی برای پژوهشگران این حوزه مبارکه در آن ارائه شده است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: راز ماندگاری حوزه علمیه قم و برکات آن فصل دیگری از گذشته این حوزه مبارکه است که در خود شرح و تبیین و بسط زوایا و ابعاد مختلفی دارد و قلمروی مغفول در تاریخ تحلیلی اندیشه و نهادهای علمی است و قابل هماوردی با بسیاری از نهادهای علمی داخلی و خارجی است و تدوین و عرضه آن می‌تواند ماندگاری نظام اسلامی را نیز تا حدی روشن سازد.

نقش محوری فقه در سرآمدی حوزه علمیه

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به ابعاد پنجگانه حوزه علمیه در پیام رهبری اشاره کرد و گفت: بُعد اول را رهبر معظم انقلاب به عنوان مرکزی علمی با تخصص‌های معین دانسته‌اند که در گذشته به علومی غیر از فقه، اصول، کلام، فلسفه، تفسیر و حدیث پرداخته؛ اما پیشرو و سرآمد بودن حوزه در قلمرو فقه، محور اصلیِ تدریس و تحقیق حوزه‌ها است.

آیت الله رجبی عنوان کرد: این پیام منوط به دو موضوع نگاشته شده است؛ نخست رویکرد ویژه به فقه به عنوان پاسخ دین به نیازهای علمی فرد و جامعه که با عقلانیت تحول یافته و بیش از گذشته باید دارای پشتوانه فکری و علمی استوار و قابل فهم و هضم باشد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اذعان کرد: رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی، تشکیل نظام سیاسی اسلام در ایران را زمینه‌ساز ضرورت توجه به چگونگی نگاه کلان دین مبین اسلام به زندگی فردی و اجتماعی بشر در عرصه‌های مختلف، متنوع و پیچیده کنونی دانستند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: رهبر معظم انقلاب، الزامات پاسخگویی حوزه به نیازهای فکری و فرهنگی بشر را یک ضرورت دانستند و آشنایی فقه با همه ابعاد و معارف دینی و هم آشنایی با دستاوردهای علوم انسانی و دانش‌های مرتبط با زندگی بشر را یک ضرورت دیگر دانستند و بر اولویت‌بندی وظایف حوزه در این عرصه با توجه به مسأله حکمرانی اسلامی تاکید کرده‌اند.

......................

پایان پیام / ۳۴۸