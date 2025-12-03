پیگیری نیازهای نظام در حوزه فقه یکی از انتظارات رهبر انقلاب از موسسه امام خمینی(ره) است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمود رجبی در دیدار با تولیت آستان مقدس شاهچراغ اظهار کرد: موسسه امام خمینی(ره) فعالیت‌های خود را از سال ۱۳۵۴ آغاز کرده و ابتدا با عنوان بخش آموزش موسسه در راه حق شکل گرفت و این مرکز سپس به بنیاد باقرالعلوم و نهایتاً به موسسه امام خمینی(ره) توسعه یافت.

رئیس موسسه امام خمینی(ره) با یادآوری عنایت ویژه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب گفت: امام رضوان الله تعالی علیه در میان انبوه مراکز علمی در داخل و خارج از کشور و نهادهای انقلابی حمایت خاصی از موسسه امام خمینی(ره) و حزب‌الله لبنان داشتند و پیگیر امور این دو نهاد بودند و پس از ایشان نیز همواره موسسه از حمایت‌های معنوی و مادی مقام معظم رهبری برخوردار بوده است.

هسته‌های جوان و ظرفیت‌های مردمی در حرم‌ها، گوهرهای نهفته‌ای برای هویت‌سازی دینی و گسترش رسالت فرهنگی اسلام‌اند

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر حرم‌های مطهر و شهرهای مذهبی، احیای هویت دینی و ملی جوانان، شبکه‌سازی فرهنگی و بهره‌گیری از فرصت جمعیت عظیم زائران را از مهم‌ترین فرصت‌های تمدنی کشور دانست و تأکید کرد: این ظرفیت‌ها برای فرهنگ سازی، عمق و ارتقا بخشی اقشار مختلف جامعه در ابعاد دینی و فرهنگی با برنامه‌ریزی حکیمانه بیشترین و بهترین بهره برداری صورت گیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی، شکل‌گیری هسته‌های جوان و نوجوان است و برخی از بخش‌ها شاید به اهمیت این موضوع التفات لازم را نداشته‌اند، در حالی که امروز جوانان وقتی در قالب یک هسته فعال قرار می‌گیرند، احساس شخصیت می‌کنند، حفظ می‌شوند، نشاط می‌یابند و توانایی‌هایشان بروز پیدا می‌کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: حضور مردم و زوار کشورهای مختلف در مرقد مطهر احمد بن موسی علیه السلام نیز ظرفیت ویژه‌ای برای رساندن پیام اسلام است؛ نظیر زائرانی که از اقصی‌نقاط جهان و با انگیزه‌های گوناگون وارد کشور می‌شوند، هر یک فرصتی مؤثر برای ارائه پیام ناب اسلام هستند، فضای شهرهای مذهبی نیز باید متناسب با شأن آنها باشد؛ هر کس وارد چنین شهری می‌شود باید از نمادها، تابلوها و جلوه‌های بصری، هویت آن را درک کند، اما امروز در بسیاری از خیابان‌ها انبوه تبلیغات تجاری مشاهده می‌شود که نه تنها معرف هویت دینی نیست، بلکه گاه محتوایی ناپسند دارد. شهرداری‌ها و نهادهای شهری در این عرصه نقشی تعیین‌کننده دارند و با توجه به هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌توانند اقداماتی ماندگار انجام دهند.

آیت الله رجبی ادامه داد: معرفی مفاخر علمی و دینی شیراز و پیشینه علمی و فرهنگی آستان مقدس یکی دیگر از امور اساسی برای هویت سازی جوانان است که این ظرفیت‌ها نه به‌درستی معرفی می‌شوند و نه مورد بازدید و مشاهده قرار می‌گیرند و باید این شخصیت‌ها را معرفی کرد؛ زیرا حضور نرم افزاری و سخت افزاری آنان تأثیر بسزایی در فضای علمی و فرهنگی کشور خواهد داشت و ما باید از این انبوه جمعیت که در طول سال به اماکن مقدس وارد می‌شوند، نهایت بهره را ببریم و هر چه برنامه‌ریزی منظم‌تر باشد، برکات بیشتری حاصل خواهد شد. این مکان‌ها در حقیقت مرکزیتی الهی‌اند؛ سنتی برگرفته از قرآن و آیه مودّت، که مردم را به‌صورت خودجوش گرد هم می‌آورد و چنین ظرفیتی را اگر امروز بخواهیم از نو طراحی کنیم، ممکن نیست؛ این سرمایه عظیم، ودیعه‌ای است الهی که باید قدر آن دانسته شود.

رئیس موسسه امام خمینی(ره) تأکید کرد: پیوند میان آستان‌های مقدس و دانشگاه‌ها می‌تواند دستاوردهای فراوانی داشته باشد و دانشگاه باید از ظرفیت فرهنگی آستان مقدس شاهچراغ بهره ببرد و جوان دانشگاهی اگر حتی شناخت اندکی داشته باشد، گاهی تنها با یک بار حضور در حرم، با غذای تبرکی و نورانیت فضا، متحول می‌شود و این برکت، نیروهای انقلابی را جذب می‌کند و روح پشتیبانی و همراهی را میان مجموعه‌ها تقویت می‌سازد. البته اجرای چنین طرح‌هایی الزاماتی دارد و موانعی نیز پیش‌روست که باید با تدبیر برطرف شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در موسسه امام خمینی(ره) جلساتی با عنوان «خانه خوبان» هر هفته برگزار می‌شد و از کارشناسان روان‌شناسی موسسه و احیانا خارج مجموعه دعوت می‌گردید و کارشناسان مشکلات زندگی را مطرح و در ادامه به پرسش‌های شرکت کنندگان پاسخ داده می‌شد و گاه یک نکته از زبان متخصص، مسئله‌ای بزرگ را برای خانواده‌ها حل می‌کرد که این جلسات برای رفع مشکلات بسیار کارآمد بود و آستان مقدس می‌تواند چنین جلساتی در سالن‌های حرم مطهر برگزار نماید.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: ارتباط آستان و حوزه علمیه شیراز با دانشمندان و اساتید علوم انسانی دانشگاه‌های شیراز امر ثمر بخش دیگیری است و علوم انسانی غربی بر بنیادهای الحادی و حداقل سکولار بنیان شده و آسیب زا است که این ارتباط زمینه ساز باز نگری علوم انسانی و تولید علوم انسانی اسلامی می‌شود و موسسه هم می‌تواند در این زمینه شما و حوزه علمیه شیراز را کمک کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: هیچ‌گاه سندی جامع برای تولید علوم انسانی اسلامی نوشته نشده بود، اما موسسه امام خمینی این کار را انجام داد و شورای عالی انقلاب فرهنگی از موسسه خواسته آن را به عنوان سند ملی ارائه دهد و همچنین تربیت اساتید نیز یکی از نیازهای مهم کشور است؛ همان‌گونه که در آغاز انقلاب دانشگاه تربیت مدرس برای این هدف تأسیس شد اما امروز نیاز داریم این امر احیا شود. موسسه برنامه تربیت استاد علوم انسانی اسلامی را دنبال می‌کند.

