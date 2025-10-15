  1. صفحه اصلی
آیت‌الله آملی ‌لاریجانی: ترامپ درباره ایران هذیان می‌گوید

۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰
آیت‌الله آملی ‌لاریجانی: ترامپ درباره ایران هذیان می‌گوید

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای مجازی به اظهارات اخیر ترامپ در پارلمان اسرائیل، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به ادعاهای واهی ترامپ درباره ایران نوشت:
 
ترامپ گمان می‌برد به این زودی حافظهٔ ملت‌ها پاک می‌شود: شما سال‌ها بزرگ‌ترین حامی و شریک جنایات هولناک صهیونیست‌ها بوده‌اید و دستانتان به خون بیش از ۶۷ هزار شهید در غزه آغشته است و حالا لباس منجی به تن کرده‌اید!
 
در مورد ملت و نظام ایران هم هذیان‌های روان پریشانه می‌گویید.
 
آقای ترامپ! ملت ایران را نشناخته‌ای.
 
تو و هم‌پیمانانت که سال‌ها شریک ظلم و خون بوده‌اید، به بهشت راهی نخواهید یافت: نه مستقیم و نه غیر مستقیم؟!
 
«إِنَّ اللّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ»
