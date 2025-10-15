  1. صفحه اصلی
گزارشگر ویژه سازمان ملل: فریب واژه صلح غزه را نخورید

۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۲
فرانچسکا آلبانیز گزارشگر سازمان ملل گفت: صلح ادعایی در غزه در واقع پوششی برای تبعیض و ستم علیه فلسطینی‌هاست.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد ، در پیامی در شبکه‌ اجتماعی ایکس نسبت به استفاده ابزاری از واژه «صلح» در توصیف وضعیت غزه هشدار داد. وی گفت:  صلح ادعایی در غزه در واقع پوششی برای تبعیض و ستم علیه فلسطینی‌هاست. 

آلبانیز تأکید کرد که نگاه جهانیان باید همچنان بر فلسطین متمرکز بماند و مردم جهان نباید اکنون روی خود را از رنج فلسطینی‌ها برگردانند.

وی با یادآوری سخنان نلسون ماندلا نوشت: هیچ‌کس آزاد نیست تا زمانی که همه آزاد نباشند.
