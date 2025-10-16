تحویل اجساد دو اسیر اسرائیلی به صلیب سرخ توسط نیروهای القسام

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، در پیامی در شبکه اجتماعی "ایکس" اعلام کرد که پس از تکمیل روند شناسایی در مؤسسه پزشکی قانونی و همکاری با پلیس اسرائیل، نمایندگان ارتش اجساد دو تن از کشتهشدگان حمله ۷ اکتبر را به خانوادههایشان تحویل دادهاند. این افراد عنبار هایمان و محمد الأطرش بودند.
ادرعی در ادامه نوشت: «بر اساس اطلاعات و دادههای اطلاعاتی موجود، عنبار هایمان در جریان حمله حماس به جشنواره موسیقی نوفا در تاریخ ۷ اکتبر کشته شد و جسد وی به داخل نوار غزه منتقل گردید.»
وی همچنین افزود: «محمد الأطرش، که در واحد شمالی تیپ غزه به عنوان ردیاب خدمت میکرد، در همان روز کشته شد و جسد او نیز به غزه منتقل شد.»
ادرعی در پایان گفت: «حماس موظف است به تعهدات خود در توافق پایبند باشد و تمام تلاش لازم را برای بازگرداندن اجساد کشتهشدگان به خانوادههایشان انجام دهد تا آنان بتوانند عزیزانشان را به خاک بسپارند.»
از سوی دیگر، گردانهای القسام شاخه نظامی جنبش حماس، شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که دو جسد اسرای اسرائیلی را به نمایندگان صلیب سرخ در شهر غزه تحویل دادهاند.
با این اقدام، تعداد اجساد اسرای اسرائیلی که تاکنون توسط القسام تحویل داده شدهاند به ۱۰ نفر رسید.
القسام در بیانیهای اعلام کرد: «مقاومت فلسطینی به تمامی تعهدات خود در توافقات پایبند بوده و تمامی اسرای زنده و اجسادی را که امکان دسترسی به آنها وجود داشت، تحویل داده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «باقیمانده اجساد نیازمند تلاشهای گسترده و تجهیزات ویژه است.»
القسام تأکید کرد: «ما تلاش زیادی برای بستن این پرونده انجام میدهیم.»
