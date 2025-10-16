سردار علیرضا افشار درگذشت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ساعاتی قبل بر اثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.

سردار افشار در سال ۱۳۳۰ در مشهد متولد شد. او دیپلم خود را از مدرسه علوی مشهد دریافت کرد و فارغ التحصیل دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است.

وی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل فعالیت‌های سیاسی توسط نیروهای ساواک دستگیر شد و ۴ ماه زندانی بود و پس از پیروزی انقلاب نیز از دانشجویان پیرو خط امام(ره) بود و در تسخیر لانه جاسوسی مشارکت داشت.

سردار افشار از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ در شورای مرکزی جهاد سازندگی عضویت داشت، همچنین مسئولیت جانشینی و ریاست ستاد مرکزی و نیز سخنگویی سپاه پاسداران را در سال های دفاع مقدس به عهده داشت و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به عنوان فرمانده نیروی مقاومت بسیج فعالیت می‌کرد.

وی همچنین در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ نیز رئیس دانشگاه امام حسین علیه السلام بود؛ همچنین معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، معاون سیاسی و معاونت اجتماعی وزارت کشور را در کارنامه خود داشت.

