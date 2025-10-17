پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در پی درگذشت سردار علیرضا افشار

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «حسن ربانی» نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در پی درگذشت جهادگر مخلص سردار علیرضا افشار پیامی صادر کردند.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت مرحوم مغفور سردار پر افتخار علیرضا افشار رحمهاللهعلیه، جهادگر مخلص و سپاهی جان برکف و خستگیناپذیر و فرمانده برجسته دفاع مقدس را که همواره و در طول حیات پر برکتش نقش موثری ایفا نموده و در احیاء فرهنگ دینی و روحیه جهادی و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی تلاشی مجاهدانه داشته است را به خانواده مکرم و ارجمند و بستگان محترم آن فقید سعید، جهادگران عزیز ، همرزمان سپاهی و همهی دوستان و آشنایان ایشان تسلیت عرض میکنم و لطف و مغفرت و رحمت الهی را برای آن عزیز سفر کرده مسئلت مینمایم.
حسن ربانی
نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی
