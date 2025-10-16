به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «محمد پوراسماعیلی» امروز پنجشنبه، 24 مهر 1404 در سومین جشنواره سرود فجر در رشت، با اشاره به نقش راهبردی سرود در گفتمانسازی فرهنگی اظهار کرد: سرود باید به سمتی حرکت کند که مد نظر حضرت آقاست.
معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان افزود: سرود باید زبان گویای ارزشهای انقلاب اسلامی باشد، امید را در دلها زنده کند، روحیه خدمترسانی و ایستادگی را تقویت کند و در مسیر تبیین فرهنگ مقاومت، ایثار، و وحدت ملی گام بردارد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت هنر متعهد و مردمی گفت: سرود به عنوان یکی از مؤثرترین قالبهای هنری، باید بتواند پیام انقلاب را با زبان احساس و همدلی به نسل جوان منتقل کند.
سرهنگ پوراسماعیلی به نقش راهبردی هنر در تبیین ارزشهای انقلاب، اشاره کرد وافزود: سرودهای انقلابی باید امیدآفرین و در خدمت فرهنگ مقاومت باشند.
وی هدف از طراحی جشنواره شکوفایی استعدادهای مردمی در سراسر کشور در مسیر آرمانهای فرهنگی انقلاب بیان کرد.
معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان با اشاره به برگزاری مرحله نهایی رقابتهای استانی سومین جشنواره سرود فجر بسیج اضافه کرد: امروز با حضور گروههای منتخب سرود استان گیلان، رقابتهای مرحله استانی سومین جشنواره سرود فجر بسیج در استان گیلان برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره که از سال گذشته رقابتهای آن آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است
سرهنگ پوراسماعیلی با بیان اینکه بالغ بر ۲۰ گروه سرود از سراسر استان در بخشها و موضوعات مختلف در این جشنواره و رقابت شرکت کردهاند گفت: امروز با حضور ده گروه سرود منتخب از سراسر استان گیلان، در خدمت خواهران و برادران هستیم.
وی با اشاره به برگزاری این جشنواره در سه بخش دختران، پسران و همچنین گویش محلی (سرود با گویش و پویش محلی) تصریح کرد: این جشنواره با حضور داوران استانی، در هر بخش یک گروه سرود منتخب از سوی داوران به مرحله نهایی کشوری معرفی خواهد شد.
گفتنی است، سومین جشنواره سرود فجر بسیج اختتامیه رقابتهای مرحله استانی، با تجلیل از ۱۰ گروه منتخب از سراسر گیلان در رشت به کار خود پایان داد.
