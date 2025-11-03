به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرهاد فلاح رییس جشنواره قصهگویی و معاون فرهنگی کانون پرورش فکری، با توجه به دانش، توانمندی و تجارب ارزشمند حسن صدراییعارف برای دومین دوره متوالی وی را به عنوان دبیر بخش بینالملل جشنواره بینالمللی قصهگویی منصوب کرد.
در این حکم، به کارگیری همه ظرفیتها و ارتباطات برای عمومی سازی قصهگویی به عنوان رویکرد اصلی بیست و هفتمین دوره جشنواره، ایجاد ارتباط مؤثر برای جذب قصهگویان در سطح بینالمللی، تمهید مقدمات و اقتضائات لازم برای برگزاری بخش بینالملل جشنواره، فعالسازی مناطق غیر مرتبط با جشنواره و پیگیری و اقدام در جهت برگزاری بخشهای رقابتی و کارگاههای آموزشی در عرصه بینالملل، مهمترین مأموریتهای دبیر بینالملل اعلام شده است.
گفتنی است حسن صدراییعارف، دانشآموخته مدیریت رسانه و مسلط به زبان انگلیسی و عربی است. وی ضمن ارتباط با شخصیتهای فرهنگی و فعالان اجتماعی و دینی کشورهای حوزه مقاومت، سردبیری خبرگزاری حوزه و دبیری کمیتهرسانه سازمان جوانان حقوق بشر را نیز در کارنامه خود دارد.
صدراییعارف هماکنون مدیرمسئول خبرگزاری ابنا است. این خبرگزاری هم اکنون با ۲۷ زبان در عرصه بینالملل فعالیت دارد.
یادآوری میشود فرآیند برگزاری بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از پاییز ۱۴۰۴ آغاز و پس از طی مراحل استانی و منطقهای با رویکرد «عمومیسازی قصهگویی» و شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» برگزار میشود و بخش پایانی آن بهمن در اصفهان برگزار خواهد شد.
...
پایان پیام/
نظر شما