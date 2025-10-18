مزدوران رژیم صهیونی با کمک مردم زودتر شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در دیدار با رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه خصوصا سرلشکر محمد کاظمی و تقدیر از تلاش‌های بی وقفه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، صلابت نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه نقشه شوم دشمنان این نظام را که با تمام توان نظامی و ظرفیت‌های اطلاعاتی خود از رژیم صهیونیستی حمایت کردند با شکست مواجه کرد و ما قدردان رشادت‌های نیروهای مسلح هستیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار کاظمی افزود: ایشان اقدامات ارزشمندی در سازمان اطلاعات سپاه انجام داد و با مدیریتی که در جنابعالی وجود دارد، رجاء واثق دارم که در دوران شما این مهم ادامه خواهد یافت.



حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان همچنین با تاکید بر حفظ هوشیاری، حساسیت، دقت و توجه به اقدامات دشمن صهیونی_آمریکایی بیان کرد: امروز یکی از وظایف بزرگ دستگاه‌های امنیتی شناسایی مزدوران رژیم صهیونی و نقشه‌های شوم آنها در کشور است و البته این مهم با همکاری اطلاعاتی مردم در شناسایی و معرفی کیس‌های امنیتی و جاسوسی دشمن سریع‌تربه نتیجه می‌رسد.

همچنین در این دیدار سردار خادمی ضمن تشکر از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان و همراهان در مجموعه اطلاعات سپاه و قدردانی از اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در صیانت از نیروهای مسلح و حفظ اقتدار ایشان خاطر نشان ساخت: ما با تمام وجود راه شهیدان را ادامه می‌دهیم و در این راه از ارشادات ارزشمند سازمان قضایی برخوردار خواهیم شد.

خاطر نشان می‌سازد در این دیدار معاون توسعه، دادستان نظامی تهران، مدیران کل حفاظت و اطلاعات و حوزه ریاست حضور داشتند.

..............

پایان پیام/ ۲۱۸

