جاسوس موساد در قم اعدام شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه این جاسوس فعالیت و ارتباط خود را با سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونستی از مهر ۱۴۰۲ آغاز و در بهمن همان سال بازداشت شد، گفت: پس از انجام تحقیقات اطلاعاتی و جمعآوری مستندات کامل از پرونده و اقرار و اعتراف فرد به همکاری و ارسال اطلاعات به سایتهای رژیم صهیونیستی و طی تشریفات قانونی، این جاسوس به اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی با افسر اطلاعاتی موساد (رژیم صهیونیستی) و ارسال اطلاعات محرمانه برای موساد موضوع ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و همکاری با دولتهای متخاصم خارجی (وزارت خارجه آمریکا) به مجازات اعدام محکوم شد.
وی درخصوص نحوه این جاسوسی بیان کرد: این فرد به دلایل شخصی و شغلی اقدام به ارتباطگیری با سرویسهای رژیم صهیونیستی، برقراری جلسات با افسر موساد، همکاری اطلاعاتی و شروع ارسال اطلاعات محرمانه در فضای مجازی به رژیم کودککش و جعلی صهیونیستی میکند که با اقدامات سریع و هوشمندانه دستگاه اطلاعاتی و قضایی کشور شناسایی و از خروج اطلاعات حساس جلوگیری میشود.
رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم با تأکید بر اینکه همکاری و هوشیاری عمومی، ضامن امنیت و استمرار آرامش جامعه اسلامی است، هشدار داد: شهروندان محترم میبایست نهایت دقت و مراقبت را به عمل آورده و موارد مشکوک را بلافاصله از طریق کانالهای ارتباطی مطمئن به مبادی ذیصلاح اطلاعاتی، امنیتی و قضایی گزارش دهند.
................
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما