سردار دامغانی: راهیان نور، پدافند فکری و فرهنگی در برابر هجمه دشمن است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - سردار حمید دامغانی روز یکشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست ستاد راهیان نور که در استانداری گیلان برگزار شد، با بیان اینکه اردوی راهیان نور سازوکار مشخصی ندارد، اظهار کرد: عدم سازو کار مشخص، هر ساله شرایطی را در مجموع شهرستانهای استان ایجاد میکند که اعزامها را با چالش مواجه میسازد.
فرمانده سپاه قدس گیلان اردوهای راهیان نور را بزرگترین عملیات فرهنگی کشور دانست و افزود: راهیان نور، سرمایهگذاری تربیتی در برابر هجمه فرهنگی دشمن است
وی از ضرورت بسیار اعزام دانشآموزان در شرایط هجمههای فرهنگی دشمن گفت و تصریح کرد: راهیان نور نقش پدافند فکری و فرهنگی دارند، که اثرات آن را همه دیدهاند.
سردار دامغانی با اشاره به مصادیق فراوان اثرات این اردوها، افزود: هم در دانشآموزان و هم در دانشجویان، بهویژه در حوزه دانشآموزی، اردوهای عمومی راهیان نور آثار و برکات قابل توجهی داشتهاند که شاهد آن بودهایم.
فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این استان در حوزه برنامههای فرهنگی پیشقدم و پرچمدار بوده است، اظهار کرد: به دلیل شرایط ایجادشده و نوع اعزامهای صورتگرفته، گیلان جزو استان های آخر در اعزام راهیان نور بوده است.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری، در برگزاری اردوی راهیان نور گفت: حضرت آقا بارها اشاره داشتهاند که هزینه کردن در این اردوها سرمایهگذاری است، چرا که بسیاری از کارها را با هزینههای چندبرابر انجام میدهیم، در حالی که این اردوها بستر تربیتی دارند.
سردار دامغانی با بیان اینکه برگزاری اردوی راهیان نور همت، عزم و نیت خالص است را می طلبد، افزود: باید به جهت تربیت نسل نوجوانان و جوانان، این اردوها برگزار شود. هرچند قبول داریم تأمین کردن این هزینهها سخت است.
وی با تاکید به فعال شدن قرارگاههای شهرستانی به ریاست فرمانداران با برنامههای مختلف گفت:در سطح استان نیز در پیگیری امور، در خدمت استاندار هستیم و با معرفی معاونتها، مسئول پیگیری خواهیم شد.
فرمانده سپاه قدس گیلان از برگزاری اردوی راهیان نور عمومی گفت و تصریح کرد: سال گذشته به دلیل تداخل ماه رمضان و نوروز راهبان نور ویژه بذگرارنسد که اما امسال راهیان نور عمومی را خواهیم داشت.
وی با تقدیر از تلاشهای ویژه مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاهها راهیان نور دانشجویی از بهترین راهیان نورها در سال گذشته بیان کرد.
