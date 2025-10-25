به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ جعفری معاون هماهنگکننده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) (سپاه استان قم)، در نشست خبری امروز که پیرامون برگزاری اردوهای راهیان نور جنوب کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش رسانه در این برنامه عظیم فرهنگی، رسالت تمامی فعالان حوزه شهدا را در دو محور کلیدی ترسیم کرد: نخست، زنده کردن یاد شهدا، و دوم، رساندن پیام شهدا. وی با تأکید بر اینکه راهیان نور یک «فناوری» و «نرمافزار» مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، بیان کرد که بخش عمدهای از رساندن پیام شهدا بر عهده اصحاب رسانه و ابزار هنر است و خواستار حضور فعال و مستمر رسانهها برای انعکاس جزئیات کمی و کیفی این اردوها شد.
به گزارش خبرنگار ابنا، معاون هماهنگکننده سپاه استان قم، با یادآوری سخنان رهبر انقلاب در جمع متولیان کنگره شهدای استان قم در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت که این دو جمله (زنده کردن یاد شهید و رساندن پیام شهید) باید همواره در مقابل دیدگان مسئولان و میدانداران این عرصه قرار گیرد. او خاطرنشان کرد که زنده کردن یاد شهدا با نشان دادن یادمانها و معرفی شخصیتها صورت میگیرد، اما انتقال پیام نیازمند ابزار هنر و رسانه است؛ بهویژه برای ثبت حس و حال دانشآموزان و تحولی که در مناطق برای آنان رخ میدهد. سرهنگ جعفری با اشاره به لزوم تعمیق انتقال پیام، تأکید کرد که اگر از ظرفیت هنر و رسانه استفاده نشود، پیام شهدا به عمق جامعه و نسل جوان منتقل نخواهد شد.
آمار و برنامهریزی اعزامها
سرهنگ جعفری در ادامه به ارائه آمار اعزامهای سال گذشته پرداخت و اعلام کرد که به فضل الهی و با وجود مشکلات موجود، در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر در مجموع به مناطق عملیاتی راهیان نور اعزام شدند. این آمار شامل ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر دانشآموز، ۲ هزار و ۸۰۰ نفر دانشجو و ۲۷۰ نفر طلبه بوده است. او با اشاره به رشد کمی در این حوزه، از اعزام ۷ هزار و ۵۰۰ دانشآموز در سال ماقبل و ۲۰۰۰ نفر در دو سال پیشتر خبر داد.
جزئیات اعزامها در سال جاری: معاون هماهنگکننده سپاه قم تصریح کرد که عملکرد اعزامهای سال جاری تا کنون از سال گذشته بیشتر بوده و بیش از ۳۵۰۰ نفر در قالب اردوهای راهیان نور غرب، علیرغم محدودیتهای امنیتی، اعزام شدهاند.
- زمانبندی : اعزام دانشآموزان از سوم آبان ماه (امروز) آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت. دی ماه به دلیل امتحانات تعطیل است.
- دانشجویان و طلاب: ماه بهمن به اعزام دانشجویان و طلاب اختصاص یافته است
- اقشار مختلف: همچنین، اعزام محلات که چند سالی به دلیل تقارن با ماه رمضان تعطیل شده بود، در فروردین ماه صورت خواهد گرفت.
- پیشبینی کمی: پیشبینی میشود که با احتساب راهیان نور غرب، در مجموع سال جاری ۲۳ تا ۲۴ هزار نفر اعزام شوند. با توجه به محدودیت زمانی برای دانشآموزان، دستیابی به ۱۰ هزار دانشآموز نیز عدد خوبی محسوب میشود.
- لجستیک اعزام: برای جبران این خلأ زمانی، اعزامهای روزانه دانشآموزی از چهار دستگاه اتوبوس در سال گذشته، به شش دستگاه در هر کاروان افزایش یافته است.
اولویتهای محتوایی: فناوری انتقال پیام
سرهنگ جعفری، کیفیت محتوایی و فرهنگی را همتراز با کمیت اردوها دانست و توضیح داد که راهیان نور در مجموعه سپاه، نه یک کار مستقل، بلکه جزئی از یک فرایند تربیتی پیوسته محسوب میشود.
نظارت و ارتقای محتوا: او بیان داشت که جلسات متعددی با نهادهای فرهنگی و تربیتی (از جمله بسیج دانشجویی، طلاب، و انجمن راویان) برگزار شده تا محتوای اردو ارتقا یابد. در این راستا، اقدام جدیدی که امسال صورت گرفته، اختصاص یک مربی تربیتی (خانم یا آقا ، متناسب با جنسیت دانشآموزان) در کنار راوی در هر اتوبوس است. این مربی وظیفه دارد با دانشآموزان همراه شده و زمینه ارتباط آنها با برنامههای فرهنگی و مذهبی بعد از اردو را فراهم کند.
معاون سپاه قم از اصحاب رسانه درخواست نظارت و نقد بر فرآیند اردوها را داشت و تأکید کرد که مجموعه راهیان نور بهطور مستمر، حتی راویان را بر اساس نظرسنجی از دانشآموزان (در خصوص تغذیه، ترابری و محتوا) رصد میکند و در صورت مشاهده ضعف، راوی را کنار میگذارد.
ایمنی، امنیت و هزینهها
سرهنگ جعفری، تأمین ایمنی و امنیت را اولویت اول خود و خانوادههایی دانست که عزیزانشان را به مناطق مرزی کشور میسپارند.
تدابیر امنیتی و ایمنی:
۱) استاندارد اتوبوسها:
استفاده از اتوبوسهای فرسوده اکیداً ممنوع است. اتوبوسها باید بهروز بوده و معاینه و تأیید فنی پلیس راه و معاونت ایمنی سپاه را دریافت کرده باشند.
۲) دو راننده بودن:
طبق ابلاغ ویژه راهیان نور، الزاماً هر اتوبوس باید دو راننده داشته باشد تا در صورت خستگی، رانندگان تعویض شوند.
۳) تأمین مسلح و رابط ایمنی:
در هر اتوبوس، یک نفر رابط ایمنی مسئول کنترل سرعت و قوانین و مقررات است و در مناطق مرزی، یک نفر تأمین مسلح همراه هر اتوبوس اعزام میشود.
۴) پشتیبانی درمانی:
برای هر کاروان، یک دستگاه آمبولانس همراه با پرستار از قم اعزام میشود تا در طول مسیر و مناطق عملیاتی حضور داشته باشد و خدمات درمانی اولیه را ارائه دهد. همچنین بیمارستانهای شهرهای خوزستان (اندیمشک، اهواز، آبادان) هماهنگ شدهاند.
۵) صدقه و قربانی:
در ابتدای هر اعزام قربانی صورت میگیرد و دانشآموزان هر روز صبح صدقه جمعآوری میکنند.
هزینههای اردو:
سرهنگ جعفری درباره هزینههای راهیان نور اظهار داشت که کف نازلترین قیمت اعزام (با توجه به تورم) برای هر دانشآموز بین سه و نیم تا چهار میلیون تومان تمام میشود. اگر کیفیت تغذیه و پذیرایی افزایش یابد، تا شش میلیون تومان نیز هزینه در بر خواهد داشت. رقمی که از دانشآموزان دریافت میشود، ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
او از حمایت فرماندهی استان، سازمان بسیج و بهویژه شورای محترم شهر و شهرداری قم که مبلغی را در تکالیف فرهنگی سالانه خود به این امر اختصاص دادهاند، تقدیر و تشکر کرد و خواستار کمک سایر نهادها و ارگانها در قالب مسئولیت اجتماعی شد تا دغدغه تأمین مالی اردوها مرتفع شود.
تاثیرات جنگ 12 روزه:
او همچنین به آسیبدیدگی یکی از اردوگاهها در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد که صرفاً برای آمادهسازی اولیه و تعمیر شیشهها و سقفها، نزدیک به دو میلیارد تومان هزینه شده است.
جشنواره رهاورد سرزمین نور و تعامل با رسانهها
معاون هماهنگکننده سپاه قم، برای انعکاس محتوای فرهنگی، از برگزاری سالانه جشنواره رهاورد سرزمین نور خبر داد. او از دانشآموزان خواست تا اندوخته معنوی و احساسات خود را در قالب عکس، دلنوشته، فیلم کوتاه، مصاحبه یا نقاشی به این جشنواره ارسال کنند.
در خصوص تعامل با رسانهها، ضمن استقبال از پیشنهاد اصحاب رسانه برای برگزاری یک رویداد ویژه، تأکید کرد که یک بخش رسانهای ویژه میتواند در دل جشنواره رهاورد سرزمین نور گنجانده شود. او همچنین پیشنهاد کرد که در صورت امکان، یک خبرنگار یا فعال رسانهای، بهطور ویژه همراه هر اعزام دانشآموزی باشد تا لحظات ناب و تحولات را به تصویر بکشد.
بازخوردها و تلاش برای رفع نقاط ضعف
در این نشست، خبرنگاران حاضر نکاتی را پیرامون کیفیت غذا، نحوه روایتگری و خدمات درمانی اضطراری مطرح کردند.
کیفیت غذا: یکی از خبرنگاران ضمن تقدیر از نظم غذایی، بر لزوم ارتقای کیفیت پخت غذا تأکید کرد و افزود که کیفیت کنونی غذا مناسب ذائقه دانشآموزان امروزی نیست. سرهنگ جعفری در پاسخ، ضمن تأیید دغدغه کیفیت غذا، به اقدامات زیرساختی انجام شده اشاره کرد؛ از جمله نزدیکتر کردن آشپزخانه به محل اسکان در اندیمشک. وی یکی از چالشهای کیفیت را فاصلههای طولانی (تا ۱۰۰ کیلومتر) برای رساندن غذا به یادمانها در وقت ظهر دانست که ناگزیر به افت کیفیت میشود.
راویان و ادبیات انتقال پیام: یکی از خبرنگاران خواستار این شد که راویان صرفاً بر گرفتن اشک از مخاطب تمرکز نکنند، بلکه با ادبیات بهروز جوانان آشنا باشند و بتوانند با شوخی و صمیمیت، مفهوم اصلی شهادت را انتقال دهند. سرهنگ جعفری نیز تأکید کرد که کیفیت راویان بهطور مداوم رصد میشود.
انزوای اجتماعی: یکی از فعالان رسانهای، یکی از آسیبهای راهیان نور را درونگرایی و ایزولهتر شدن توصیف کرد و بیان داشت که این اردوها هیچ ارتباطی با مردم بومی منطقه و بازارهای محلی برقرار نمیکنند، که این امر مانع بهرهمندی اقتصادی و فرهنگی مردم بومی شده است. سرهنگ جعفری در پاسخ، این محدودیت را کاملاً در راستای اولویت اول یعنی امنیت و ایمنی دانست و تأکید کرد که امنیت دانشآموزان، در اولویت بالاتر قرار دارد. سرهنگ جعفری در ادامه توضیح داد که مسئله ارتباط با مردم در اردوهای جهادی و اردوهای راهیان نور دانشجویی و طلاب و محلات مورد توجه قرار میگیرد.
سرهنگ جعفری در پایان سخنان خود مجدداً از رسانهها خواست تا با حضور در اردوها و انتقال دوستانه ضعفها، به بهبود مستمر این برنامه فرهنگی کمک کنند.
