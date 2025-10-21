فریادهای «لبیک یا حسین(ع)» هزاران تماشاگر عراقی در برابر تیم سعودی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برخی تماشاگران سعودی که در جریان دیدار تیم ملی فوتبال کشورشان با تیم ملی عراق، به ساحت حضرت اباعبدالحسین(ع) و محبان اهلبیت(ع) اهانت کرده بودند، پاسخشان را در دیدار تیم الشرطه عراق با تیم الاتحاد عربستان گرفتند.
هزاران تماشاگر عراقی حاضر در استادیوم یکصدا فریاد «لبیک یا حسین(ع)» سر دادند تا پاسخ کوبندهای به این اهانت گستاخانه داشته باشند.
طبق آنچه که در برخی رسانههای عربی و صفحات سعودی منتشر شده بود، تماشاگر عربستانی که پس از صعود تیم ملی کشورش به جام جهانی ۲۰۲۶ با بهکار بردن عبارت «کَسَرنا باب کربلا» (درِ کربلا را شکستیم!) خشم گستردهای در میان مردم عراق و حتی برخی از شهروندان عربستان برانگیخته بود، توسط پلیس سعودی بازداشت شد.
این اظهارات توهینآمیز به شهر مقدس کربلا از سوی افکار عمومی در دو کشور بهشدت محکوم شد و واکنشهای زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت.
منابع خبری در عربستان و عراق گزارش دادند که فرد یادشده مهاجری هندی بوده و پلیس عربستان به سرعت برای برخورد با او اقدام کرده است. برخی از رسانهها نیز از احتمال محکومیت این فرد به سه سال زندان خبر دادهاند، با این حال تاکنون مقامات رسمی سعودی درباره جزئیات بازداشت و مجازات احتمالی او موضعگیری نکردهاند.
