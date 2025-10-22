به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «محمدرضا اسدی» معاون آموزش مؤسسه امام خمینی(ره)، در نشستی با اساتید فقه و اصول موسسه امام خمینی(ره) با تبیین جایگاه مهم فقه و اصول در نظام علمی مؤسسه امام خمینی(ره) ‌اظهار کرد: فقه و اصول برای مؤسسه و هدف اصلی آن یعنی اسلامی‌سازی علوم انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: برای تحقق هدف بزرگ اسلامی‌سازی علوم انسانی، نیازمند فقه و اصول و روش استنباط به‌عنوان ابزار فهم هستیم و اگر علوم انسانی قرار است بر پایه مبانی اسلامی بازسازی شود، رجوع به منابع اسلامی و فهم آنها بر اساس روش فقاهت و استنباط اجتناب ناپذیر بوده و بدون آن، اسلامی‌سازی علوم انسانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

معاون آموزش مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: حرکت بر مبنای کتاب و سنت و رجوع روش‌مند به منابع دین برای دستیابی به علوم انسانی اسلامی، مسیر لازمی است که باید طی شود و ازاین‌رو تربیت طلابی که در فقه و اصول و استفاده از روش استنباط تبحر داشته باشند، از اولویت‌های آموزشی ما بوده و اساتید فقه و اصول مؤسسه باید نهایت تلاش خود را در تربیت نیروهای متخصص و متعهد به کار گیرند.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در این راستا گفت: در سال‌های اخیر، برای نزدیک شدن به اهداف مؤسسه، چند گام عملی جدی در زمینه تقویت فضای فقه و اصولی برداشته شده است که از آن جمله می­توان نظارت جدی بر حضور و غیاب طلاب، برگزاری جلسات هدایت تحصیلی، گزینش اساتید توانمند و حمایت مالی و معنوی از اساتید و طلاب اشاره کرد.

تأسیس و اجرای دوره ویژه فقه و اصول به سبک مؤسسات فقهی و اصولی همراه با آموزش فقه و اصول با شیوه­های مؤثر و حمایت و رسیدگی‌های علمی ویژه همچون برگزاری دروس به شیوة سامرایی، تقریر نویسی، حاشیه­خوانی، مرور هفتگی و نشست‌های علمی‌تربیتی برای طلاب مستعد و دغدغه‌مند، از مهم‌ترین اقدامات معاونت آموزش در این زمینه است. معاون آموزش مؤسسه امام خمینی(ره) درباره این دوره اظهار داشت: این دوره با راهنمایی اساتید برجسته و به سبک مؤسسات تخصصی فقه برگزار می‌شود و پس از دریافت بازخورد مثبت از اجرای این دوره در سال گذشته، امسال برای دومین سال این دوره در حال برگزاری است.

وی با اشاره به عزم مؤسسه برای رونق‌بخشی به مباحث فقهی و اصولی، بر حمایت مؤسسه از اساتید و پژوهشگران تأکید کرد و گفت: از اساتید تقاضا می‌شود نقش فعال‌تری در این حوزه داشته باشند. او از اساتید فقه و اصول خواست که به امتداد مباحث فقه و اصول در اسلامی‌سازی علوم انسانی توجه نموده و تا حد امکان ارتباط با این مباحث و شیوة بهره‌گیری از آنها در فرایند اسلامی سازی علوم انسانی را نیز به طلاب بیاموزند.

وی با اشاره به تهیه طرح تحول بنیادین آموزش موسسه امام خمینی(ره) گفت: برای سامان بخشی و اصلاح آموزش فقه و اصول و روش استنباط در کنار رشته‌های تخصصی، طرحی با عنوان «طرح تحول بنیادین آموزش» متناسب با اقتضائات امروز طراحی شده است. این طرح صرفاً اصلاح سطحی نیست، بلکه بازنگری عمیق در ساختار آموزشی است که با بیش از سه‌هزار نفرساعت کار کارشناسی در معاونت آموزش تهیه شده است. محور اصلی این طرح، ایجاد هویت اتحادی میان دروس فقه و اصول و دروس تخصصی رشته‌های علوم انسانی است.

حجت‌الاسلام اسدی خاطرنشان کرد: در برنامه جدید، درصدد هستیم تا فقه‌های مضاف متناسب با رشته‌های علمی مؤسسه را راه‌اندازی کنیم و در این راستا از فقها و اساتید حوزه دعوت خواهیم کرد تا در تدریس این دروس در مؤسسه مشارکت کنند.

معاون آموزش مؤسسه امام خمینی(ره) در پایان اظهار داشت: نشست‌های فقهی نیز در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود اساتید حوزه و مؤسسه با مشارکت فعال خود در این طرح‌ها، مسیر اسلامی‌سازی علوم انسانی را شتاب بخشند.

