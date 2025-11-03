جزئیات ششمین دوره طرح ولایت مجازی؛ تحول از سایت ارائه دوره به مرکز آموزشی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام علی آقابالازاده، مسئول بخش آموزشهای مجازی مرکز آموزش آزاد مؤسسه امام خمینی(ره)، در نشستی خبری اظهار داشت: خدای متعال را شاکریم که در جنگ نرمی که علیه انقلاب اسلامی و ارزشهای اسلامی شکل گرفته، این توفیق حاصل شد تا گامی کوچک برداشته شود. وی طرح ولایت را تلاشی مدون، جمعبندی شده و فشرده دانست که یک دوره اسلامشناسی را به صورت عقلانی و نظاممند و عمیق ارائه میدهد.
به گزارش خبرنگار ابنا، وی یادآور شد که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حوزه علمیه موظف به بلاغ مبین است و گستره این بلاغ مبین از مبانی معرفتی تا نظام ارزشی و رفتاری اسلام کشیده میشود؛ اما رکن اساسی آن مبانی فکری است که بر اساس توحید بنا شده است. به دلیل محدودیتهای زمانی، اشتغالات کاری و تأهل، بسیاری از مخاطبان از ظرفیت دورههای حضوری طرح ولایت محروم بودند. از این رو، دورههای مجازی طرح ولایت از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و تا کنون حدود ۱۵ هزار نفر وارد چرخه آموزشی شدهاند.
تحول رویکردی: تبدیل شدن به مرکز آموزشی
حجتالاسلام آقابالازاده تصریح کرد که در پنج سال گذشته، پس از تجربیات متراکم و آسیبشناسی جدی، طرح ولایت با آرمان شرایطی فراهم شود تا هر کس از هر جا و هر زمان که بخواهد، بتواند این مبانی را یاد بگیرد برنامهریزی شد. وی افزود: در طرح ولایت مجازی، ما صرفاً یک سایت ارائه دوره نیستیم، بلکه یک مرکز آموزشی هستیم. دغدغه ما جدی گرفتن فهم مخاطب از آنچه عرضه میشود، است.
وی در خصوص خدمات این مرکز آموزشی بیان کرد:
- ارائه درسگفتارهای تخصصی از اساتید برجسته.
- برگزاری جلسات برخط (آنلاین) پرسش و پاسخ با اساتید برای فراگیران.
- حضور اساتید در گروههای آموزشی برای پاسخگویی به سؤالات فراگیران.
- پشتیبانیهای آموزشی توسط همیاران رشد برای همراهی فراگیر در طول دوره.
- ارائه منابع کمکآموزشی متنوع نظیر موشنگرافیها و نقشههای ذهنی برای فهم ساختارمند و نظاممند دورهها.
- استفاده از اساتید اخلاق و جلسات بصیرتی در خلال دوره.
جزئیات و ساختار دوره جدید
مسئول بخش آموزشهای مجازی توضیح داد که دوره فعلی به صورت ششماهه برگزار میشود. اگرچه برنامهریزی شده است که افراد بتوانند مدت زمان ۳ ماه تا ۱۵ ماه را متناسب با وقتی که برای آموزش میگذارند، انتخاب کنند. وی افزود: فراگیران به طور متوسط اگر روزی یک ساعت برای آموزش وقت بگذارند، به راحتی میتوانند این منظومه فکری را دریافت کنند. همچنین شرایط برای فهم عمیقتر، از جمله حلقههای مباحثه و گفتوگوهای گروهی، نیز فراهم است.
ششمین دوره با اسلوبی جدید و درخواستهای بینالمللی
حجتالاسلام آقابالازاده در پاسخ به سؤالی درباره تعداد دورههای برگزار شده، توضیح داد که دوره جدید در حقیقت ششمین دوره است؛ منتها اولین دوره به سبک و اسلوب جدید برگزار میشود. وی همچنین درباره عنوان "مجازی" که در اطلاعیهها به کار میرود، شفافسازی کرد و گفت: اصطلاح استاندارد آن "آموزشهای الکترونیک" است که از بستر الکترونیک انجام میشود و واژه مجازی به دلیل متداول بودن مورد استفاده قرار گرفته است. وی تصریح کرد: این دوره به صورت تلفیقی برگزار میشود؛ یعنی بستر اصلی به صورت غیربرخط است، اما فراگیران از تجربه برخط (آنلاین) نیز بهرهمند میشوند.
وی در پایان به درخواستهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: درخواستها فراوان است و حتی ثبتنامکنندگان خارج از کشور مکرراً متقاضی گذراندن این دوره، حتی به زبان فارسی، هستند. وی تأکید کرد: الگوهای یادگیری در سطح جهان تحت تأثیر فناوریهای جدید تغییر کرده است و افراد تمایل بیشتری به آموزشهای الکترونیک نشان میدهند. طرح ولایت که برای یادگیری اسلام در کوتاهمدت بهینه شده، میتواند امتیاز ویژهای در این زمینه داشته باشد.
........
پایان پیام/
نظر شما