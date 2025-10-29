قم متعلق به جهان اسلام است و باید متفاوت از دیگر شهرها دیده شود

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله العظمی مکارم شیرازی در دیدار با شهردار قم، با تبریک میلاد حضرت زینب سلام الله علیها گفتند: توضیحات ارائهشده نشان میدهد شهرداری قم در مسیر فعالیتهای تازه و سازندهای برای پیشرفت شهر در جنبههای مختلف گام برداشته است.
ایشان با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی» متشکل از دو بُعد «جمهوری» و «اسلامی» است، افزودند: همه دستگاهها باید به هر دو جنبه توجه داشته باشند. شهرداری تنها مسئول عمران و آبادانی شهر نیست، بلکه باید به مسائل فرهنگی نیز اهتمام ورزد و از مدارس تا مساجد آموزشهای فرهنگی را توسعه دهد.
معظم له با تأکید بر جایگاه ویژه قم اظهار داشتند: قم با هیچیک از شهرهای کشور قابل مقایسه نیست، چراکه متعلق به تمام جهان اسلام است.
ایشان بر ضرورت توجه ویژه دولت و شهرداری به شهر قم و تسریع در احداث فرودگاه این شهر تأکید کردند و افزودند: راهاندازی فرودگاه قم میتواند ظرفیت تازهای برای این شهر به همراه داشته باشد.
آیت الله مکارم شیرازی همچنین با اشاره به مشکلات جوانان کشور تصریح کردند: جوانان سرمایه اصلی کشورند و باید به مسائل ازدواج، اشتغال و مسکن آنان توجه جدی شود. وی از شهرداری خواست با کمک خیرین در رفع این مشکلات نقشآفرین باشد تا زمینه ازدواج و فرزندآوری در جامعه افزایش یابد.
ایشان دو مرکز مذهبی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران را از سرمایههای بیبدیل قم دانسته و گفتند: توجه و بهرهگیری بیشتر از این دو ظرفیت میتواند به پیشرفت فرهنگی و مادی شهر کمک شایانی کند.
معظم له در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی بر مردم، تأکید کردند: شهرداری باید در حد توان برای بهبود وضعیت معیشتی و کنترل تورم تلاش کند و با هدایت و آموزش اصناف، مانع از رفتارهای غیرمنصفانه در حوزه بازار و مسکن شود.
ایشان همچنین به نقش حوزۀ علمیه در حمایت فکری از مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: حوزۀ علمیه قم پشتوانهای ارزشمند است که بدون اتکا به منابع دولتی و تنها با حمایتهای مردمی اداره میشود.
آِیت الله العظمی مکارم شیرازی در پایان ضمن دعا برای توفیق شهردار قم، فرمودند: انشاءالله کارهایی که انجام میدهید مورد توجه حضرت ولی عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد.
