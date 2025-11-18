به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر اجاقنژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، فرامرز عظیمی شهردار قم و جمعی از معاونین و مدیران شب گذشته با حضور در بیستوپنجمین سوگواره نمایشی «کوچههای بنیهاشم» از بخشهای مختلف این برنامه بازدید کرد.
این سوگواره که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و با تلاش هیئت محبین حضرت زینب(س) در شهر مقدس قم بلوار تعاون، محدوده ۷۵ متری عمار یاسر برپا شده، میزبان خیل ارادتمندان به فرهنگ فاطمی است.
تولیت آستان مقدس جمکران در جریان این بازدید، ضمن گفتوگو با عوامل اجرایی، از نزدیک در جریان روند اجرای برنامهها و فعالیتهای نمایشی این مجموعه قرار گرفت.
این سوگواره آیینی که از ۱۶ آبان آغاز شده و تا ۳ آذر ادامه دارد، در چهار سانس از ساعت ۱۹ تا ۲۲ پذیرای زائران و علاقهمندان است.
گفتنی است محور اصلی برنامه امسال، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت با شعار «فاطمه، امالمقاومه» است و مجموعه تلاش دارد در این ایام به محبان اهلبیت(ع) خدمترسانی کند.
